Поля под Новосибирском в октябре покрылись желтыми цветами — агроном объяснила, с чем это связано

— Рапс выращивают и на корм. Причем не только для крупного рогатого скота, но и, например, в качестве кормовой добавки для уток. Это высокобелковая, достаточно сочная культура, которая хорошо переносит заморозки. Его можно использовать и самостоятельно, и добавляя к растениям с меньшим содержанием белка. Рапс может выступать и в качестве позднего сидерата — то есть естественного удобрения для обогащения почвы целым комплексом гуминовых кислот. Если запахать поле именно в фазе цветения, это может существенно увеличить плодородие, — говорит эксперт.