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Поля под Новосибирском в октябре покрылись желтыми цветами — агроном объяснила, с чем это связано

Цветущий сейчас рапс посадили в августе, у него может быть несколько способов использования

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Цветущие поля на фоне облетающего осеннего леса необычны для городского жителя

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В полях в районе Искитима в Новосибирской области зацвел рапс, эту необычную для городского жителя картину заметили новосибирцы. Агроном объяснила, почему это произошло.

Цветущие поля рапса можно увидеть сейчас с трассы в районе Искитима. Желтые цветы на молодых растениях смотрятся необычно на фоне облетающих осенних деревьев. Видно, что речь идет о сельскохозяйственном поле, где эта культура была высажена сравнительно недавно, а не о случайных всходах.

Цветущий сейчас рапс посадили в августе

Цветущий сейчас рапс посадили в августе

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Новосибирский агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала, что в цветущем осенью рапсе нет ничего необычного, поскольку эта культура имеет несколько видов использования. Более привычную картину, когда рапс цветет в начале лета, можно наблюдать, если урожай с этого поля предполагается использовать для получения семян (из которых потом можно изготовить, например, масло).

Рапсовое поле расположено в районе Искитима

Рапсовое поле расположено в районе Искитима

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— Рапс выращивают и на корм. Причем не только для крупного рогатого скота, но и, например, в качестве кормовой добавки для уток. Это высокобелковая, достаточно сочная культура, которая хорошо переносит заморозки. Его можно использовать и самостоятельно, и добавляя к растениям с меньшим содержанием белка. Рапс может выступать и в качестве позднего сидерата — то есть естественного удобрения для обогащения почвы целым комплексом гуминовых кислот. Если запахать поле именно в фазе цветения, это может существенно увеличить плодородие, — говорит эксперт.

Факт того, что люди раньше не видели цветущих рапсовых полей в этом месте, может объясняться тем, что здесь использовался такой агротехнический метод.

Осень в этом году выдалась теплой и солнечной. Если вы еще не успели насладиться ее видами, то, возможно, фоторепортаж Александра Ощепкова убедит вас это сделать как можно скорее.

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