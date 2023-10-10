Поля под Новосибирском в октябре покрылись желтыми цветами — агроном объяснила, с чем это связано

В полях в районе Искитима в Новосибирской области зацвел рапс, эту необычную для городского жителя картину заметили новосибирцы. Агроном объяснила, почему это произошло.
Цветущие поля рапса можно увидеть сейчас с трассы в районе Искитима. Желтые цветы на молодых растениях смотрятся необычно на фоне облетающих осенних деревьев. Видно, что речь идет о сельскохозяйственном поле, где эта культура была высажена сравнительно недавно, а не о случайных всходах.
Новосибирский агроном, кандидат сельскохозяйственных наук Людмила Шубина рассказала, что в цветущем осенью рапсе нет ничего необычного, поскольку эта культура имеет несколько видов использования. Более привычную картину, когда рапс цветет в начале лета, можно наблюдать, если урожай с этого поля предполагается использовать для получения семян (из которых потом можно изготовить, например, масло).
— Рапс выращивают и на корм. Причем не только для крупного рогатого скота, но и, например, в качестве кормовой добавки для уток. Это высокобелковая, достаточно сочная культура, которая хорошо переносит заморозки. Его можно использовать и самостоятельно, и добавляя к растениям с меньшим содержанием белка. Рапс может выступать и в качестве позднего сидерата — то есть естественного удобрения для обогащения почвы целым комплексом гуминовых кислот. Если запахать поле именно в фазе цветения, это может существенно увеличить плодородие, — говорит эксперт.
Факт того, что люди раньше не видели цветущих рапсовых полей в этом месте, может объясняться тем, что здесь использовался такой агротехнический метод.
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