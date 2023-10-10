«ХАМАС готовился к обману израильской армии, но сам не верил, что ЦАХАЛ — дурак». Израильские СМИ — о том, почему удалось нападение

Растерянность армии в первые часы вторжения прослеживается и сегодня. Солдат запаса, дислоцированный в секторе Газа, рассказал «Маарив» 9 октября: «Наше положение плохое. Не хватает основного боевого снаряжения. Ни у кого нет керамических жилетов, и у нас просто нет способа обезопасить себя во время боевых действий. У нас есть старомодные жилеты, которые много весят и на самом деле не могут нас защитить. У нашего оружия не хватает элементарного боевого оснащения». На это представитель ЦАХАЛ Даниэль Хагари ответил: «У нас нет недостатка в снаряжении и у нас нет недостатка в продовольствии, все придет, не у всех будет одинаковое снаряжение, требуется сдержанность. Есть оборудование для ЦАХАЛ, я подчеркиваю — есть 150% и 200%».