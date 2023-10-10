Украина трижды пыталась закрепиться на Запорожской АЭС: новости СВО за 9 октября

В Еврокомиссии рассказали, скажется ли израильский конфликт на помощи Украине

Палестино-израильский конфликт не окажет влияния на ту помощь, которую получает Украина. Об этом заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге в Брюсселе.



— Ничто не может оказать никакого влияния на помощь Украине со стороны ЕС, в этом нет ни грамма сомнения, — передает ТАСС слова Мамера.



Так он отреагировал на вопрос о том, как ситуация в Израиле скажется на европейские поставки оружия Украине. Ранее глава внешнеполитической службы Евросоюза Жозеп Боррель говорил о том, что ЕС предоставил военную помощь Украине на 85 миллиардов евро.

