Российское посольство в Израиле сообщило о том, что один россиянин погиб в Израиле в результате атаки ХАМАС на страну.
Ещё четверо жителей России числятся пропавшими без вести.
Ранее дипмиссия сообщала, что после атаки ХАМАС в посольство поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь.
— Речь идет о девяти лицах: как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно, — передавало ТАСС сообщение посольства. — Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо.
По последним данным, в результате эскалации в Израиле погибли более 800 человек, свыше 2,5 тысячи получили ранения. В Палестине погибли около 500 человек, еще 2,7 тысячи ранены. Госдеп США уже подтвердил, что в Израиле погибли девять американцев. Также официально известно о гибели двух французов и граждан ряда других стран.
Движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль утром 7 октября. После этого Минобороны Израиля мобилизовало 300 тысяч резервистов и начало ответную операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за нападение «цену, которой не знал».