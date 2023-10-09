Россиянин погиб в Израиле в результате атаки ХАМАС

Движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль утром 7 октября. После этого Минобороны Израиля мобилизовало 300 тысяч резервистов и начало ответную операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за нападение «цену, которой не знал».