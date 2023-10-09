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Конфликт Израиля и Палестины

Россиянин погиб в Израиле в результате атаки ХАМАС

До этого сообщалось только о пропавших без вести

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В результате изральско-палестинского конфликта погиб один житель России

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Российское посольство в Израиле сообщило о том, что один россиянин погиб в Израиле в результате атаки ХАМАС на страну.

Ещё четверо жителей России числятся пропавшими без вести.

Ранее дипмиссия сообщала, что после атаки ХАМАС в посольство поступают обращения от родственников российских граждан, с которыми не удается установить связь.

— Речь идет о девяти лицах: как постоянно проживающих в Израиле, так и находящихся в этой стране временно, — передавало ТАСС сообщение посольства. — Из них в предоставленных израильской стороной списках пропавших без вести числятся четверо.

По последним данным, в результате эскалации в Израиле погибли более 800 человек, свыше 2,5 тысячи получили ранения. В Палестине погибли около 500 человек, еще 2,7 тысячи ранены. Госдеп США уже подтвердил, что в Израиле погибли девять американцев. Также официально известно о гибели двух французов и граждан ряда других стран.

Движение ХАМАС начало массированную ракетную атаку на Израиль утром 7 октября. После этого Минобороны Израиля мобилизовало 300 тысяч резервистов и начало ответную операцию под названием «Железные мечи». Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху в обращении к гражданам заявил, что страна находится в состоянии войны, и пообещал, что ХАМАС заплатит за нападение «цену, которой не знал».

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