Что такое ХАМАС и где находится сектор Газа? Отвечаем в карточках на «стыдные» вопросы о конфликте на Ближнем Востоке

1
Что произошло?
Атака боевиков ХАМАС на Израиль началась ранним субботним утром, когда большинство жителей страны еще спали. Нападение пришлось на 7 октября — в этот день иудеи отмечали праздник Симхат Тора. Кроме того, на субботу приходится нерабочий день для тех, кто исповедует иудаизм, — шаббат, поэтому многие заведения были закрыты.
Исламисты назвали операцию «Буря Аль-Акса». Глава военного крыла организации Мухаммед ад-Дейф обвинил Израиль в оккупации мечети Аль-Акса, которая находится в Иерусалиме. Всего в рамках нападения боевики захватили семь районов Израиля, в результате чего погибли и были ранены сотни человек.
К полудню того же дня премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что «страна находится в состоянии войны», и объявил массовый призыв резервистов. Через час израильская армия нанесла ответные удары по сектору Газа. По предварительным данным, там погибло более 190 человек, около полутора тысяч ранены.
9 октября официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари заявил, что страна восстановила контроль над всеми городами на юге страны, куда ранее проникли боевики их противников. Сейчас армия Израиля продолжает обстреливать объекты ХАМАС в секторе Газа.
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2
История противостояния
Конфликт между иудеями и мусульманами на израильской земле длится уже много веков: и те и другие считают место, на котором расположена страна, священным. Особенно остро это касается Иерусалима, где находятся святыни обеих религий. Начало же ближневосточного конфликта, о котором идет речь, относится к 40-м годам прошлого столетия.
Резолюция ООН от 29 ноября 1947 года постановила разделить Палестину на два независимых государства: арабское и еврейское. Иерусалим при этом стал интернациональной зоной, а государство Израиль официально появилось в 1948 году. Это событие стало очень резонансным, многие мусульманские страны не признали новую страну, и начались активные боевые действия. ООН попыталась вернуть мир и даже предложила сторонам план по его достижению, но правители отказались выполнять условия.
С тех пор между Израилем и Палестиной идет политическая и вооруженная борьба: на протяжении всего ХХ века случались и войны, и кратковременные конфликты. Периодически бывали перемирия: так, в 1993 году в Норвегии начались переговоры, в результате которых стороны заключили соглашение. На их основе в 1994 году появилась Палестинская национальная администрация, в 2012 году ей дали новое имя — Государство Палестина. Несмотря на это, полного перемирия достигнуть так и не удалось, и иногда на границе случаются столкновения.
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3
Где находится сектор Газа
Сектор Газа — территория на берегу Средиземного моря, которая граничит с Египтом на юго-западе и с Израилем на востоке и севере. В настоящее время сектор Газа контролирует палестинское движение ХАМАС.
Площадь его небольшая — всего
Из-за обострения конфликта министр обороны Израиля Йоав Галант отдал приказ о полной блокаде сектора Газа.
— Не будет ни электричества, ни еды, ни топлива, — заявил он.
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4
Что такое ХАМАС
ХАМАС (Харакат аль-Мукавама аль-Исламия, в переводе — «Исламское движение сопротивления») — палестинское исламистское движение и политическая партия, которая правит в секторе Газа с июля 2007 года.
Важно понимать, что сейчас Палестина неоднородна: часть ее находится на Западном берегу реки Иордан, другая часть — в секторе Газа. В первом случае власть сосредоточена в руках Палестинской национальной армии, а сектор Газа полностью управляется движением ХАМАС.
В отличие от партии, которая правит на Западном берегу, ХАМАС постоянно пытается атаковать Израиль и в целом настроен более радикально, именно поэтому десятки стран признали его террористической организацией — в частности, это сделали Израиль, Евросоюз, США, Канада и Япония (но не Россия).
Члены ХАМАС придерживаются радикальных исламских взглядов, а в отношении Израиля выражают максимально бескомпромиссную позицию, считая ситуацию конфликтом между приверженцами ислама и «неверными». Территория Палестины в хартии является святой землей, за которую мусульмане «должны вести джихад».
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5
Как на это отреагировала Россия
Непосредственно в день начала конфликта замглавы МИД, спецпредставитель президента по Ближнему Востоку и Африке Михаил Богданов заявил, что произошедшее стало неожиданностью для России.
— Да, это такое неожиданное обострение. Если бы ожидали, не допустили бы этого, — сказал Богданов в беседе с «Интерфаксом».
В Кремле же столкновения прокомментировали следующим образом: ситуацию нужно выводить в мирное русло.
— С большой тревогой наблюдаем за всем, что происходит в Израиле. Это предмет нашей особой озабоченности в эти дни, — заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
При этом, по словам Пескова, на ход специальной военной операции на Украине происходящее повлиять не должно.
— СВО — это самостоятельный процесс, который реализуют ВС РФ с указаниями Верховного главнокомандующего, там всё идет по плану. Ситуация в Израиле — это совсем другие события, — уточнил он.
Что касается ХАМАС, нужно понимать, что Россия не признала движение террористической организацией, но и не одобряет ее позицию в отношении Израиля.
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6
Что еще почитать
- «Армия Израиля сказала никуда не выходить». MSK1.RU узнал, что переживают жители страны во время ракетных ударов;
- «Настроенных идти убивать всех подряд я не встречал». Мобилизованный из Тель-Авива рассказывает, как устроен призыв в израильской армии;
- «Страна встрепенулась». Жительница Израиля — о том, как люди переживают военное вторжение;
- «Когда дома беда — из дома не уезжают»: конфликт в Израиле глазами израильтян, репатриантов и туристов;
- «Затянется надолго». Эксперт по безопасности и Ближнему Востоку из Израиля — о том, как Тель-Авив пропустил удар сектора Газа.
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