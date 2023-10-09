Что такое ХАМАС и где находится сектор Газа? Отвечаем в карточках на «стыдные» вопросы о конфликте на Ближнем Востоке

Конфликт между иудеями и мусульманами на израильской земле длится уже много веков: и те и другие считают место, на котором расположена страна, священным. Особенно остро это касается Иерусалима, где находятся святыни обеих религий. Начало же ближневосточного конфликта, о котором идет речь, относится к 40-м годам прошлого столетия.

Резолюция ООН от 29 ноября 1947 года постановила разделить Палестину на два независимых государства: арабское и еврейское. Иерусалим при этом стал интернациональной зоной, а государство Израиль официально появилось в 1948 году. Это событие стало очень резонансным, многие мусульманские страны не признали новую страну, и начались активные боевые действия. ООН попыталась вернуть мир и даже предложила сторонам план по его достижению, но правители отказались выполнять условия.

С тех пор между Израилем и Палестиной идет политическая и вооруженная борьба: на протяжении всего ХХ века случались и войны, и кратковременные конфликты. Периодически бывали перемирия: так, в 1993 году в Норвегии начались переговоры, в результате которых стороны заключили соглашение. На их основе в 1994 году появилась Палестинская национальная администрация, в 2012 году ей дали новое имя — Государство Палестина. Несмотря на это, полного перемирия достигнуть так и не удалось, и иногда на границе случаются столкновения.