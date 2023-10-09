Израиль устроил «блэкаут» сектору Газа: главное о конфликте на Ближнем Востоке за 9 октября

Утром 7 октября радикалы сектора Газа нанесли ракетные удары по южной и центральной частям Израиля. Это крупнейшая за последние годы эскалация израильско-палестинского конфликта, произошедшая на следующий день после 50-й годовщины Войны Судного дня.
После массированного обстрела со стороны палестинцев в Израиле ввели чрезвычайное положение, а также «особое положение в области безопасности». Армия наносит ответные удары по территории сектора Газа, операция получила название «Железные мечи». МИД Палестины назвал причиной эскалации «ежедневные провокации» Израиля и бездействие международного сообщества в ответ на них. Рассказываем о том, что произошло сегодня, 9 октября.
Израиль переходит к полному уничтожению ХАМАС
Одна из главных новостей конфликта сегодня — сообщение Армии обороны Израиля о переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС. За 48 часов Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов. Израильские военные восстановили контроль над всеми городами на юге страны, куда ранее проникли группы боевиков палестинской организации ХАМАС. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что из сектора Газа выпущено более 4,4 тысячи ракет, и допустили, что в населенных пунктах вдоль границ с сектором Газа могли остаться вооруженные боевики. Израиль продолжает обстреливать объекты ХАМАС в секторе. Населенные пункты на границе с Газой эвакуируют.
На территории страны зафиксировали проникновение со стороны Ливана. Позднее в армейской пресс-службе сообщили, что израильские военные ликвидировали проникших в страну «вооруженных лиц», по этому районе наносят удары вертолеты.
Израиль приступил к блокаде сектора Газа
Армия Израиля сообщила, что начинает масштабную атаку на центры ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна приступила к полной блокаде сектора, в палестинский анклав прекращают поставлять топливо, электроэнергию и продовольствие. Министр энергетики Израэль Кац отметил, что в сектор Газа прекращена и подача воды. Еврокомиссия заявила, что Евросоюз также приостанавливает оказание помощи Палестине.
Число погибших и раненых с обеих сторон
По данным радио Kan, число погибших израильтян после нападения ХАМАС возросло до 800 человек. Минздрав Израиля сообщает, что пострадали не менее 2506 жителей страны. Из них 353 пострадавших в тяжёлом состоянии, еще 486 — с ранениями средней тяжести.
Число погибших при израильских ударах по палестинскому сектору Газа возросло до 560 человек. Как сообщил Минздрав Палестины, свыше 2,9 тысячи человек получили ранения.
Четверо россиян пропали без вести после атаки ХАМАС
Посольство РФ сообщило, что по состоянию на 16:00 мск сведений о возможной гибели россиян во время атаки ХАМАС нет. Четверо россиян официально числятся пропавшими без вести.
Россиян при необходимости готовы вывезти из Израиля
Российский союз туриндустрии не видит необходимости срочно вывозить российских организованных туристов из Израиля, их там сейчас немного, каждый туроператор решает проблемы возвращения своих клиентов в индивидуальном порядке. По оценке экспертов союза, на момент начала эскалации в Израиле находилось не более 100 организованных российских туристов.
Авиакомпания Red Wings, которая возобновила полёты в Израиль, готова в случае необходимости увеличить количество рейсов для вывоза россиян из страны. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе перевозчика. Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Россия озабочена судьбой большого числа соотечественников, проживающих на территории Израиля, и готова помочь в их эвакуации.
Повлияет ли конфликт в Израиле на СВО
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ситуацию необходимо срочно выводить в мирное русло.
— С большой тревогой наблюдаем за всем, что происходит в Израиле. Это предмет нашей особой озабоченности в эти дни, — заявил Песков.
Представитель Кремля также рассказал, может ли ситуация на Ближнем Востоке отразиться на ходе спецоперации. Песков уверен, что конфликт Израиля и ХАМАС на СВО не повлияет.
— СВО — это самостоятельный процесс, который реализуют ВС РФ с указаниями Верховного главнокомандующего, там всё идет по плану. Ситуация в Израиле — это совсем другие события, — заявил Дмитрий Песков.
Мы внимательно следим за ситуацией и рассказываем, что известно о конфликте на Ближнем Востоке.