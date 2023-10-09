Израиль устроил «блэкаут» сектору Газа: главное о конфликте на Ближнем Востоке за 9 октября

На территории страны зафиксировали проникновение со стороны Ливана. Позднее в армейской пресс-службе сообщили, что израильские военные ликвидировали проникших в страну «вооруженных лиц», по этому районе наносят удары вертолеты.

Израиль приступил к блокаде сектора Газа

Армия Израиля сообщила, что начинает масштабную атаку на центры ХАМАС в секторе Газа. Министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что страна приступила к полной блокаде сектора, в палестинский анклав прекращают поставлять топливо, электроэнергию и продовольствие. Министр энергетики Израэль Кац отметил, что в сектор Газа прекращена и подача воды. Еврокомиссия заявила, что Евросоюз также приостанавливает оказание помощи Палестине.