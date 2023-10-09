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Конфликт Израиля и Палестины

«У нас террористы просто похищают людей»: что говорят россияне, оказавшиеся в Израиле во время войны с ХАМАС

Коротко рассказываем о конфликте на Ближнем Востоке в видео

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Видео: Городские порталы

Крупнейшая эскалация израильско-палестинского конфликта произошла на следующий день после 50-й годовщины войны Судного дня — утром 7 октября ракеты со стороны сектора Газа атаковали Израиль. По данным СМИ, их было около 2200. Одновременно с этим в страну проникли боевики ХАМАС. В ответ Израиль нанес удары по объектам ХАМАС в секторе Газа.

— Все паникуют, потому что это война. У нас террористы просто похищают людей, — рассказала живущая в Израиле россиянка Виталина.

Что говорят другие россияне, которые сейчас находятся в Израиле, смотрите в коротком видео чуть выше.

Палестинские боевики заявили, что удерживают в заложниках более 130 граждан Израиля. Посол России в Израиле не исключает, что среди них могут быть и россияне.

Израиль заявил, что не намерен обсуждать с ХАМАС достижение мира.

— Эпоха разговоров с этими дикарями завершена. Настало время уничтожить террористическую инфраструктуру ХАМАС, полностью стереть ее, чтобы такие ужасы больше не повторились, — сказал постоянный представитель Израиля при ООН Гилад Эрдан.

В стране объявили массовый призыв резервистов. Ожидается, что больше 300 тысяч человек будут участвовать в контртеррористической операции «Железные мечи» в секторе Газа. По словам представителя Армии обороны страны, это число станет крупнейшим в истории израильских Вооруженных сил.

Свою поддержку Израилю выразили США и страны Европы. Китай и Турция придерживаются мнения, что конфликт на Ближнем Востоке можно разрешить, только обеспечив независимость Палестины.

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