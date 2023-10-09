«У нас террористы просто похищают людей»: что говорят россияне, оказавшиеся в Израиле во время войны с ХАМАС

Что говорят другие россияне, которые сейчас находятся в Израиле, смотрите в коротком видео чуть выше.

Палестинские боевики заявили, что удерживают в заложниках более 130 граждан Израиля. Посол России в Израиле не исключает, что среди них могут быть и россияне.



Израиль заявил, что не намерен обсуждать с ХАМАС достижение мира.

