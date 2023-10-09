«Если предложение России поддержат в мире, война остановится навсегда». Ливанец — о конфликте Израиля и ХАМАС

— Муссаллам, как произошло, что ХАМАС обыграл сильную и организованную армию?



— Никакая она не самая сильная, это реклама. Вспомните Ливан, 2006 год. 33 дня Израиль бомбил эту страну, разрушил 35 тысяч домов. Но ничего не смогли сделать, а все их танки сгорели. Или 1973 год (Война Судного дня между коалицией арабских государств и Израилем. — Прим. ред.) — арабская армия захватила бы Израиль, если бы не вмешались США и не предложили решение.

