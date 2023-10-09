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Конфликт Израиля и ПалестиныПодробности

Как ситуация в Израиле отразится на СВО? Отвечает Песков

В Кремле впервые прокомментировали обострение на Ближнем Востоке

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В Кремле заявили, что СВО — это «самостоятельный процесс»

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В Кремле прокомментировали обострение на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ситуацию необходимо срочно выводить в мирное русло.

— С большой тревогой наблюдаем за всем, что происходит в Израиле. Это предмет нашей особой озабоченности в эти дни, — заявил Песков.

Пресс-секретарь президента также рассказал, может ли ситуация на Ближнем Востоке отразиться на ходе спецоперации. Песков уверен, что конфликт Израиля и ХАМАС на СВО не повлияет.

— СВО — это самостоятельный процесс, который реализуют ВС РФ с указаниями Верховного главнокомандующего, там всё идет по плану. Ситуация в Израиле — это совсем другие события, — заявил Дмитрий Песков.

Крупнейшая за последние 50 лет эскалация конфликта между Израилем и Палестиной вспыхнула ранним утром 7 октября. Известно о сотнях погибших и тысячах раненых, Израиль официально объявил состояние войны. Мы внимательно следим за ситуацией и рассказываем, что известно о конфликте на Ближнем Востоке.

ИзраильПалестинаБлижний ВостокКремльСВО
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