Как ситуация в Израиле отразится на СВО? Отвечает Песков

В Кремле прокомментировали обострение на Ближнем Востоке. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков считает, что ситуацию необходимо срочно выводить в мирное русло.
— С большой тревогой наблюдаем за всем, что происходит в Израиле. Это предмет нашей особой озабоченности в эти дни, — заявил Песков.
Пресс-секретарь президента также рассказал, может ли ситуация на Ближнем Востоке отразиться на ходе спецоперации. Песков уверен, что конфликт Израиля и ХАМАС на СВО не повлияет.
— СВО — это самостоятельный процесс, который реализуют ВС РФ с указаниями Верховного главнокомандующего, там всё идет по плану. Ситуация в Израиле — это совсем другие события, — заявил Дмитрий Песков.
Крупнейшая за последние 50 лет эскалация конфликта между Израилем и Палестиной вспыхнула ранним утром