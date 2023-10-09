Израиль переходит к полному уничтожению ХАМАС

Израильские военные восстановили контроль над всеми городами на юге страны, куда ранее проникли группы боевиков палестинской организации ХАМАС. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что из сектора Газа выпущено более
Также в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили о переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС. За
Утром 7 октября радикалы сектора Газа нанесли ракетные удары по южной и центральной частям Израиля. Это крупнейшая за последние годы эскалация израильско-палестинского конфликта, произошедшая на следующий день после