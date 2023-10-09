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Конфликт Израиля и Палестины

Израиль переходит к полному уничтожению ХАМАС

Армия восстановила контроль над всеми городами на юге страны

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За 48 часов Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов

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Израильские военные восстановили контроль над всеми городами на юге страны, куда ранее проникли группы боевиков палестинской организации ХАМАС. Об этом заявил официальный представитель израильской армии Даниэль Хагари. В пресс-службе Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщили, что из сектора Газа выпущено более 4,4 тысячи ракет, и допустили, что в населенных пунктах вдоль границ с сектором Газа могли остаться вооруженные боевики. Израиль продолжает обстреливать объекты ХАМАС в секторе.

Также в пресс-службе Армии обороны Израиля сообщили о переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС. За 48 часов Израиль мобилизовал 300 тысяч резервистов, 15 из 24 населенных пунктов на границе с Газой эвакуировали, эвакуация продолжается.

Утром 7 октября радикалы сектора Газа нанесли ракетные удары по южной и центральной частям Израиля. Это крупнейшая за последние годы эскалация израильско-палестинского конфликта, произошедшая на следующий день после 50-й годовщины Войны Судного дня. После массированного обстрела со стороны палестинцев в Израиле ввели чрезвычайное положение, а также «особое положение в области безопасности». Армия наносит ответные удары по территории сектора Газа, операция получила название «Железные мечи». МИД Палестины назвал причиной эскалации «ежедневные провокации» Израиля и бездействие международного сообщества в ответ на них. Число жертв с каждой из сторон идет на сотни.

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