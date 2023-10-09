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Спецоперация на УкраинеПодробности

Бывшего знатока «Что? Где? Когда?» Илью Новикова* обвиняют в госизмене

По данным ФСБ, он участвует в боевых действиях на стороне Украины

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С 2021 года Новиков живет и работает в Киеве

С 2021 года Новиков живет и работает в Киеве

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ФСБ возбудила уголовное дело в отношении бывшего адвоката и знатока интеллектуального казино «Что? Где? Когда?» Ильи Новикова* — он обвиняется в госизмене из-за участия в боевых действиях на стороне Украины.

— Задокументирована причастность бывшего адвоката Адвокатской палаты Москвы Новикова Ильи Сергеевича* к совершению государственной измены в форме перехода на сторону противника, — сообщает Центр общественных связей ФСБ.

По данным ФСБ, после начала спецоперации Новиков* покинул Россию и вступил в ряды украинской теробороны. Сейчас он, как заявляют в ведомстве, «прошел военную подготовку, участвует в боевых действиях, занимается пропагандистской работой».

Максимальное наказание по статье 275 УК РФ (госизмена в форме перехода на сторону противника), по которой обвиняют бывшего адвоката, — пожизненное лишение свободы.

Илья Новиков* известен как бывший участник «Что? Где? Когда?», получивший несколько хрустальных и одну бриллиантовую сову. С 2021 года живет и работает в Киеве. В ноябре 2022 годе его включили в реестр иноагентов, а в декабре 2022-го — объявили в розыск.

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В июне 2023 года Адвокатская палата лишила Илью Новикова* статуса. По мнению бывших коллег, его высказывания нарушают требования кодекса профессиональной этики, по которым адвокат должен сохранять честь и достоинство, а также избегать «действий, направленных к подрыву доверия к нему или к адвокатуре».

*Признан Минюстом РФ иноагентом.

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