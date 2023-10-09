Кадырову ответили на предложение отменить выборы президента: новости спецоперации за 8 октября

Кадырову ответили на призыв отменить выборы

Сенатор Андрей Климов ответил на предложение главы Чечни Рамзана Кадырова отменить выборы президента из-за СВО. Климов заявил, что Конституция РФ должна оставаться главным ориентиром в этом вопросе, однако граждане могут предлагать свои инициативы.

— Есть Конституция Российской Федерации, и она должна быть главным ориентиром.