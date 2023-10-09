Даже китайцы в шоке: в России тестируют систему социального рейтинга — как она будет работать

В дальнейшем система может стать «нормативной процедурой», после чего большая часть данных будет подгружаться на платформу из государственных информационных систем. То есть на старте проекта ваши «оценки» можно будет увидеть, отсканировав QR-код, а в будущем они появятся в смартфоне. При этом сами пользователи не будут знать, что именно означают баллы, так как эту информацию «раскрывать широкой публике следует с аккуратностью».

Будет как в Китае?

Когда речь заходит о социальном рейтинге, вспоминается Китай. Именно китайское правительство в 2014 году впервые опубликовало план внедрения такой системы и его цели, основной из которых было «построение гармоничного социалистического общества».