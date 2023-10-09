План-капкан: чем больше развивают Дальний Восток, тем больше людей оттуда бежит. Почему?

Что делать?

Люди перестанут уезжать, когда начнут здесь зарабатывать, уверен Юрий Авдеев. Но для этого необходимо изменить саму структуру производства в регионе — Дальний Восток должен перейти к новой экономической модели.



— Это не только судостроение, это всё, что связано с обеспечением рыболовства, с освоением минеральных ресурсов океана и энергетикой океана, и многое другое. И уже эти отрасли должны обеспечиваться преференциями, которые записаны в законах о территориях опережающего развития, — говорит он.



Государство никогда не обращало внимания на людей, которые проживают на территории, оно всегда смотрело на бизнес, полагая, что развитый бизнес позаботится о людях. Но это не так, бизнес существует не для этого, уверен политолог Виктор Бурлаков.



— Типичная картина, которую я часто наблюдаю во время Восточного экономического форума или во время разговоров с крупными бизнесменами, выглядит так: вы дали нам преференции, и мы хотим развивать здесь проекты, но нет инфраструктуры. Постройте нам дороги, больницы и так далее. А это неправильный подход бизнеса. Это приватизация прибыли и национализация издержек. То есть всё население должно скинуться налоговыми отчислениями для того, чтобы какой-то представитель бизнеса получал сверхприбыли и ни с кем не делился. Так не пойдет, это неправильно. Если хотите здесь зарабатывать, то делитесь — стройте инфраструктуру социальную, транспортную и любую другую, которая пойдет на развитие территории, чтобы людям здесь было удобно. По-другому никак, но воля государства здесь является первичной. Не надо бояться, что это плохо скажется на рентабельности бизнеса, это отразится только на обогащении отдельных людей, да и то не очень заметно. Поверьте, в нынешней ситуации это не так страшно, — заключает он.

