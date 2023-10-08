«Туалетом пользоваться умеешь?» Колонка бурятки о жизни после переезда в Москву

31 ножевое

До 18 лет я жила в Бурятии, где русские и буряты мирно сосуществуют уже не одно столетие — мы вместе отмечаем Сагаалган, молимся в дацанах, едим национальные блюда и с уважением относимся к культуре друг друга. После переезда в Москву для меня стало шоком оказаться в среде, где меня могут ненавидеть из-за разреза глаз.



Сагаалган — торжественный праздник монгольских народов, начало весны и Новый год по лунно-солнечному календарю. Отмечается в Бурятии, Калмыкии и Тыве. Дацан — буддийский монастырь-университет, а также храмовый комплекс у российских бурят.

