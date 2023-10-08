«Туалетом пользоваться умеешь?» Колонка бурятки о жизни после переезда в Москву

По разным данным, в России проживает свыше 190 этнических групп. В конституции наша страна — многонациональное государство, в котором притеснения по расовому признаку быть не должно. Но на деле не всё так гладко: многие представители малых народов хоть раз в жизни сталкивалось с дискриминацией по национальному признаку, даже имея в кармане паспорт гражданина РФ.
Корреспондент MSK1.RU Елена Халматова рассказала, с каким отношением ей пришлось столкнуться после переезда в Москву из-за того, что она бурятка.
31 ножевое
До 18 лет я жила в Бурятии, где русские и буряты мирно сосуществуют уже не одно столетие — мы вместе отмечаем Сагаалган, молимся в дацанах, едим национальные блюда и с уважением относимся к культуре друг друга. После переезда в Москву для меня стало шоком оказаться в среде, где меня могут ненавидеть из-за разреза глаз.
Сагаалган — торжественный праздник монгольских народов, начало весны и Новый год по лунно-солнечному календарю. Отмечается в Бурятии, Калмыкии и Тыве. Дацан — буддийский монастырь-университет, а также храмовый комплекс у российских бурят.
Конечно, в детстве меня пугали скинхедами. В нулевые вся республика обсуждала жестокие нападения на бурят в Москве. Тогда одного нашего земляка убили — ему нанесли 31 ножевое ранение, а с другого чуть не сняли скальп. Только с возрастом я поняла, почему родственники не отпускали своих детей учиться в столицу — боялись за их жизнь и здоровье.
Я невольно вздрагиваю и вспоминаю ужасы прошлых лет каждый раз, когда вижу бритоголовых мужчин с белыми шнурками на берцах. Мне говорят, что времена давно изменились, но я всё равно не чувствую себя в безопасности. Возможно, мой страх необоснован, но избавиться от него не получается — у моей нации горький опыт уже был.
«Живете в юртах и ездите на лошадях?»
Поступив в МГУ, я не думала, что столкнусь с людским невежеством — это же один из лучших вузов страны, где учатся самые умные ребята. Однако реальность оказалась более суровой. В первый же день меня завалили идиотскими вопросами, на которые приходилось терпеливо отвечать.
— Сложно ли было поступить из-за рубежа? — спросил мой однокурсник после того, как я сказала, что приехала из Бурятии. Этого парня не смутило даже то, что я разговаривала с ним на чистом русском без акцента. Не говоря уже о том, что ему явно стоило бы подтянуть знания географии.
Доказывать, что Республика Бурятия входит в состав России с 1727 года, мне приходится часто. Люди, как правило, сильно удивляются этому факту и сразу же начинают интересоваться, а правда ли мы до сих пор живем в юртах и ездим на лошадях. Отвечаю сразу — современные буряты живут в типичных российских панельках и давно сменили живых коней на железных.
Юрта — переносное каркасное жилище с войлочным покрытием у тюркских и монгольских кочевников.
В Москве некоторые считают своим долгом поинтересоваться, есть ли у меня дома унитаз или утюг. Часто мой народ обвиняют в мародерстве, якобы мы никогда не видели благ цивилизации, поэтому всё воруем. Стоит ли говорить, что это ложь? Мы — не дикари.
«Вали на родину, китаёза!»
Азиатов, живущих в России, часто путают с китайцами и корейцами. Однажды в метро ко мне подошел мужчина и, думая, что я его не понимаю, сказал: «Вали на родину, китаёза». Каково же было его удивление, когда я на великодержавном русском послала его куда подальше.
В Москве меня нередко отправляют туда, откуда я родом. Без проблем, только вы сделайте достойные условия в регионах, чтобы молодежь не уезжала повально в столицу — тогда и поговорим.
В учебниках истории завоевание земель в Сибири и на Дальнем Востоке называется красивым словом «покорение». На деле же были ожесточенные бои, уничтожение коренных народов и их культуры, но про это сейчас мало кто вспоминает.
Малые народы вынуждены каждый день бороться за свое право существовать рядом с титульной нацией. Я устала бояться, что меня изобьют из-за моего разреза глаз. Мне надоело чувствовать себя диковинкой, как будто я не с другого конца страны приехала, а с другой планеты. Я не хочу больше слушать оскорбления из-за своего происхождения. Я не могу снять квартиру в Москве, потому что жилье сдается только славянам. Очень хочется одного — чтобы люди наконец поняли, что на самом деле мы все мало чем отличаемся и любой человек заслуживает хорошего отношения к себе, вне зависимости от нации, пола, вероисповедания.