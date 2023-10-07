«Илон «Москаль» подбросил дровишек в огонь». Как на российском ТВ смеялись над мемом про Зеленского

Владимир Соловьев забил свое имя в поисковик «Яндекса» и расстроился, что Дмитрий Гордон** там представлен в лучшем свете. Отмененный в Казахстане комик Максим Галкин***, писатель Дмитрий Быков**** со своей новой книгой и даже депутат — борец с ведьмами Виталий Милонов — все они, хотя и не заикались о термоядерном взрыве над Сибирью, всё равно вертелись на устах гостей российских телепередач.