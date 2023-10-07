Швейцария будет платить украинцам за отъезд домой: новости СВО за 6 октября

Швейцария будет платить украинцам за отъезд домой

Швейцария готова заплатить беженцам из Украины 4,4 тысячи долларов за добровольный отъезд домой, сообщает компания Swissinfo со ссылкой на концепцию, разработанную государственным секретариатом по миграции.



— Рассматривается вопрос и о первоначальной финансовой помощи. Суммы помощи могут варьироваться в диапазоне от 1 тыс. до 4 тыс. швейцарских франков (4,4 тысячи долларов), — рассказали в статье.

