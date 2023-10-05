Собирала пожертвования и снималась в порно. Как сложилась жизнь знаменитой матери восьмерняшек

Многодетная мама Натали Сулеман прославилась на весь мир, когда в 2009 году родила восьмерняшек. Тогда у безработной матери-одиночки уже было шесть старших детей.
Подробнее о падениях и взлетах многодетной мамы рассказали наши коллеги из Woman.ru.
Как сложилась жизнь Натали и ее детей и почему ей пришлось сниматься в порно — смотрите в видео выше.
Нади была замужем лишь раз, но через четыре года брака муж ушел от нее, объяснив это тем, что она не может иметь детей. Натали пыталась уговорить мужа на ЭКО, но он так и не согласился. Американка не сдалась и после расставания с супругом родила сына, затем дочь, еще четырех малышей, а потом еще восьмерых. С их появлением на свет Натали моментально стала знаменитостью. Ее звали в различные ток-шоу, снимали для обложек журналов, многодетная мать раздавала интервью и создала сайт, где ей отправляли пожертвования на детей. Но со временем интерес общественности угас, и Натали осталась одна с 14 детьми и проблемами.
Тогда многодетная мама предстала с иной стороны — Натали выступала в стриптиз-клубе, снималась в фильмах для взрослых. В финансовых проблемах она винила детей, а горе топила в алкоголе. В какой-то момент Натали поняла, что так продолжаться долго не может, она должна стать примером своим детям. И тогда она устроилась по специальности работать в центр психологической помощи и теперь помогает людям с зависимостями и женщинам с послеродовой депрессией.
Сейчас ее восьмерняшкам уже по 14 лет. Замуж Натали больше не вышла и уже много лет не заводит серьезных отношений. Говорит, что не хочет подпускать постороннего человека к своим детям. Кстати, она не скрывает, что ей приходилось совершать аморальные поступки, но ради семьи Натали готова бороться с любыми невзгодами.