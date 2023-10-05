Собирала пожертвования и снималась в порно. Как сложилась жизнь знаменитой матери восьмерняшек

Подробнее о падениях и взлетах многодетной мамы рассказали наши коллеги из Woman.ru.

Как сложилась жизнь Натали и ее детей и почему ей пришлось сниматься в порно — смотрите в видео выше.



Нади была замужем лишь раз, но через четыре года брака муж ушел от нее, объяснив это тем, что она не может иметь детей. Натали пыталась уговорить мужа на ЭКО, но он так и не согласился. Американка не сдалась и после расставания с супругом родила сына, затем дочь, еще четырех малышей, а потом еще восьмерых. С их появлением на свет Натали моментально стала знаменитостью. Ее звали в различные ток-шоу, снимали для обложек журналов, многодетная мать раздавала интервью и создала сайт, где ей отправляли пожертвования на детей. Но со временем интерес общественности угас, и Натали осталась одна с 14 детьми и проблемами.