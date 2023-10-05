Сколько боезапасов осталось у НАТО для Украины: новости СВО за 4 октября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 4 октября.
Бывшему редактору Первого канала заочно дали
8,5 года колонии
Басманный суд Москвы заочно приговорил Марину Овсянникову к восьми с половиной годам лишения свободы. Бывшего редактора Первого канала обвинили в распространении фейков о вооруженных силах России, сообщает прокуратура Москвы.
Также суд лишил Овсянникову права «заниматься деятельностью, связанной с администрированием сайтов электронных или информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет», на четыре года.
По данным следствия, в прошлом году Марина Овсянникова опубликовала видео, в котором показала плакат, дискредитирующий вооруженные силы. После этого обвиняемую посадили под домашний арест, но в октябре 2022 года Овсянникова сбежала. Бывший редактор Первого канала объявлена в международный розыск, ее местонахождение неизвестно.
Россию атаковал сразу 31 беспилотник
Ночью 4 октября Россию атаковали дроны. О том, что 31 беспилотник был сбит над российскими регионами, рассказали в Минобороны РФ.
— Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — заявили в Минобороны.
Украинские диверсанты попытались проникнуть в Крым. Один из них взят в плен
В Минобороны рассказали о том, что в Крым попыталась проникнуть группа украинских диверсантов. Российские самолеты «пресекли попытку проникновения».
Позже появилась информация о том, что один из участников группы взят в плен. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ФСБ России.
По версии силовиков, в Крыму диверсанты планировали сделать несколько фото и видео с развернутым флагом Украины. Пленный также рассказал, что диверсионная группа из 16 человек вышла из города Вилково на Дунае в Одесской области на пяти гидроскутерах и катере.
В НАТО оценили оставшиеся боезапасы для Украины
Председатель комитета НАТО адмирал Роб Бауэр оценил военные запасы, которые Европа может поставить на Украину. Он считает, что боеприпасов почти не осталось, а скоро склады совсем опустеют, передает слова адмирала CNN.
— Теперь дно бочки видно, — оценил количество оставшегося вооружения Роб Бауэр.
Председатель комитета НАТО заявил об этом на Варшавском форуме по безопасности. На этом же форуме младший министр по делам ВС Великобритании Джеймс Хиппи призвал продолжать помощь Украине, несмотря на истощение ресурсов.
500 военнослужащих России взяты в плен
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Около 500 военнослужащих ВС РФ взяты в плен. Об этом заявил глава ДНР Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».
Глава региона отметил, что найти информацию о пленных довольно сложно, так как Украина не предоставляет информацию о том, кто находится в плену.