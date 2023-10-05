Сколько боезапасов осталось у НАТО для Украины: новости СВО за 4 октября

По данным следствия, в прошлом году Марина Овсянникова опубликовала видео, в котором показала плакат, дискредитирующий вооруженные силы. После этого обвиняемую посадили под домашний арест, но в октябре 2022 года Овсянникова сбежала. Бывший редактор Первого канала объявлена в международный розыск, ее местонахождение неизвестно.

Россию атаковал сразу 31 беспилотник

Ночью 4 октября Россию атаковали дроны. О том, что 31 беспилотник был сбит над российскими регионами, рассказали в Минобороны РФ.



— Дежурными средствами ПВО над территорией Белгородской, Брянской и Курской областей был перехвачен и уничтожен 31 украинский беспилотный летательный аппарат самолетного типа, — заявили в Минобороны.

