Расстрел Белого дома. 15 впечатляющих кадров главного политического кризиса России

Почти год тлел конфликт между двумя ветвями новой российской власти — исполнительной (в лице Бориса Ельцина) и законодательной (в лице Верховного Совета РСФСР, возглавляемого председателем парламента Русланом Хасбулатовым). Его эскалация произошла 21 сентября 1993 года, когда президент подписал указ, прекращавший деятельность Верховного Совета и Съезда народных депутатов — высшего органа государственной власти в стране. Президент выступил с обращением по телевидению, сообщив об издании указа. Ельцин заявил, что продолжать сотрудничать с законодательной властью больше невозможно. По его мнению, она стала препятствием на пути экономических реформ в условиях кризиса, а сам Верховный Совет превратился в «штаб неконструктивной оппозиции», который занимается политической борьбой.