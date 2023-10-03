Расстрел Белого дома. 15 впечатляющих кадров главного политического кризиса России

«В столице России гремят выстрелы и льется кровь. Свезенные со всей страны боевики, подстрекаемые руководством Белого дома, сеют смерть и разрушения. Знаю, что для многих из вас эта ночь была бессонной. Знаю, что вы всё поняли». За этими словами первого президента России Бориса Ельцина стоят события, которые вошли в российскую историю как «Черный октябрь». Тогда, 30 лет назад, страна стояла на пороге гражданской войны. Ее удалось избежать, но ценой этому стали десятки жизней.
Почти год тлел конфликт между двумя ветвями новой российской власти — исполнительной (в лице Бориса Ельцина) и законодательной (в лице Верховного Совета РСФСР, возглавляемого председателем парламента Русланом Хасбулатовым). Его эскалация произошла 21 сентября 1993 года, когда президент подписал указ, прекращавший деятельность Верховного Совета и Съезда народных депутатов — высшего органа государственной власти в стране. Президент выступил с обращением по телевидению, сообщив об издании указа. Ельцин заявил, что продолжать сотрудничать с законодательной властью больше невозможно. По его мнению, она стала препятствием на пути экономических реформ в условиях кризиса, а сам Верховный Совет превратился в «штаб неконструктивной оппозиции», который занимается политической борьбой.
Через час после обращения Ельцина председатель Верховного Совета Руслан Хасбулатов выступил на экстренном совещании депутатов в Белом доме, где назвал действия президента государственным переворотам. Тогда же началось экстренное заседание Конституционного суда, который вынес заключение — указ Ельцина нарушает конституцию в 12 пунктах и является основанием для отрешения президента от должности. Страна вступила в острый политический кризис.
Не желающие мириться с решениями Ельцина сторонники Верховного Совета 3 сентября организовали митинг на Смоленской площади Москвы. Демонстранты устроили беспорядки, начались столкновения с милицией и ОМОНом. На несколько часов оказалось перекрыто Садовое кольцо у здания МИД.
На следующий день конфликт стал развиваться ещё стремительнее. Митинг оппозиции на Октябрьской площади собрал десятки тысяч человек. Прорвав заслоны, участники митинга двинулись к Дому Советов, оцепленному сотрудниками милиции и ОМОНом, и разблокировали его.
В этот же день вице-президент Александр Руцкой призывал демонстрантов взять штурмом мэрию и «Останкино». К 17:00 мск митингующие захватили несколько этажей здания мэрии, сотрудники милиции при прорыве оцепления начали стрелять на поражение. Около 19:00 мск начался штурм Останкинского телецентра, спустя 40 минут все каналы прервали передачи. Но попытка демонстрантов захватить телецентр не увенчалась успехом. В 22:00 мск телеканалы передали указ Бориса Ельцина о введении в Москве ЧП. В столицу начали входить войска.
Утром 4 октября началась операция по зачистке Дома Советов. Сначала стреляли из крупнокалиберного оружия. Затем здание начали обстреливать танки, начался пожар.
Около 13:00 мск защитники Верховного Совета начали покидать здание и выносить раненых.
Около 18:00 мск защитники Белого дома заявили, что прекращают сопротивление. Руслана Хасбулатова, Александра Руцкого и других руководителей вооруженного сопротивления сторонников Верховного Совета арестовали. Группа «Альфа» взяла под охрану и вывела из здания 1700 журналистов, сотрудников аппарата Верховного Совета, жителей города и депутатов. Спустя несколько месяцев Госдума объявила политическую амнистию для участников этих событий.
В результате трагических событий 3–4 октября 1993 года Верховный Совет РФ ликвидировали. В стране установили прямое президентское правление (до избрания Федерального собрания и принятия новой конституции). Также Борис Ельцин издал ряд указов, прекращающих деятельность представительных органов власти субъектов федерации и местных Советов, и объявил 7 октября днем траура.
12 декабря 1993 года была принята новая Конституция, по которой президент РФ получил более широкие полномочия, чем по действовавшей ранее (1978 года с изменениями 1989–1992 годов). Должность вице-президента РФ ликвидировали.