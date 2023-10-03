«Исчезла половина поселка». Гуляем по умирающим местам, которые нужны были стране только ради угля

Наша коллега из Екатеринбурга, SMM-редактор E1.RU Анастасия Баранова побывала в двух поселках близ Воркуты, в которых раньше кипела жизнь. Сегодня людей там окружают заброшенные дома, школы, магазины, Дворцы культуры. Настя уже рассказывала о самой Воркуте, а в новой колонке пишет о Воргашоре и Северном.
Оба поселка были самыми крупными в Воркутинском кольце (так называется цепь поселков, расположенных по кругу к западу и северу от Воркуты). Их между собой соединяет дорога. Не самая лучшая, но выбора, как вы понимаете, нет. И не будет.
По этим ухабистым дорогам люди добираются из поселков до Воркуты — в шахты. В Воргашоре, например, всё еще работает своя шахта. В Воркуте — тоже. А вот в Северном шахту закрыли в 2016 году после трагедии. Тогда произошел взрыв, погибли 36 человек (31 шахтер и 5 горноспасателей).
Воргашор
До этого поселка из Воркуты можно добраться на автобусе. Проезд обойдется примерно в 80 рублей. Ехать около 30–40 минут. В Воркуте в маршрутку садится не много людей, а вот обратно — больше. Возможно, люди отправляются за покупками или по другим делам в большой город.
В Воргашоре на пике в 80-е годы проживали около 25 тысяч человек. После развала Советского Союза население стремительно пошло на убыль. По открытым данным 2021 года, тут живут 6,5 тысячи человек.
Когда заезжаешь в поселок, сразу видишь памятник углю.
В Воргашоре почти сразу на въезде натыкаешься на заброшенные панельки. Исчезла половина поселка. Например, вот этот полукруглый дом: именно эти части без людей, а те, что по краям, — заняты.
Все дома за Полярным кругом построены на сваях из-за вечной мерзлоты. Почему так? Важно поддерживать естественную вентиляцию земли, иначе она бы нагревалась. Если построить здание сразу на грунте, он нагреется, а дальше неизвестно, как себя поведет. Бывали случаи полного разрушения.
В Норильске и Салехарде, например, дома строят по такому же типу.
Это заброшенный детский сад или школа прямо посреди двора. Заходить внутрь побоялась, хотя в целом можно было: вокруг никого, до тебя никому нет дела.
Люди встречались на улице, но совсем мало. Было примерно 12 часов дня, стояла хорошая погода. Эти женщины вышли на прогулку из соседнего дома. Оглядишься во дворе и увидишь разбитые или заколоченные окна, во многих квартирах нет жильцов.
Много бездомных кошек попалось во время прогулки. Некоторые находились в пустых разрушенных квартирах.
Этот кот сидел на одном из окон, которые выглядят так, словно пережили бомбежку. Здесь были слышны звуки журчащей воды. Скорее всего, коммуникации еще проведены в некоторые дома.
Тут и там попадаются советские вывески. Их не так много, как в Воркуте, но всё же есть.
Кое-где остались старые вывески сотовых операторов. Помните такие?
В поселке есть свой Ленин. Он находится как бы на окраине. Слева — дом, справа — трава.
Привлек внимание и Дворец культуры, который тоже стоит как бы на окраине поселка. Закрыли его в 2018 году. Самое интересное, что сделали это тогда, когда часть жителей была в отпусках — летом. Общественных слушаний не проводили. Жители назвали это убийством поселка.
Занятия для детей перенесли в Дом творчества. С ремонтом в старом здании ничего не вышло.
Теперь это место в удручающем состоянии. За ним никто не следит — окна выбиты, внутри всё растаскали и разграбили, раскидали кирпичи, игрушки, кресла. Кто-то даже умудрился устроить пожар.
Перенесемся в Северный
Здесь ситуация получше. По крайней мере, так кажется на первый взгляд. Давайте сразу про Дворец культуры. Тут его как минимум сохранили. Перед ним стоит Ленин. Куда же без него.
Считается, что это первое монументальное здание Воркуты. Его построили к 1951 году и сразу провели городскую партконференцию.
Раньше это был центр поселка и территориально, и духовно. А сейчас здание стоит среди заброшек. Я не шучу. Прямо перед ним заброшенные дома, сбоку — тоже. С другого края — заброшенная школа.
Но ДК всё еще работает, туда даже недавно закупили дорогое световое оборудование. Да, ситуация намного лучше, чем в Воргашоре. Хотя, по открытым данным, людей тут в два раза меньше — около 3600 жителей.
А когда-то в Северном проживали 20 тысяч. Огромная разница, согласитесь? Добраться до Северного можно тоже на автобусе. Так как это был второй поселок, в который я поехала, был вечер — автобус полный. Люди возвращались с работы.
Всех высадили на одной остановке. Что запомнилось еще — даже в таком маленьком поселке есть Fix Price и «Магнит». Сюда добрались даже польские Pringles.
В Северном встретились дома, которые переделали под гаражи. Слышала, что некоторые полностью переделывают несколько квартир. Предположу, что это именно такой случай.
Также встретились мальчики, рассекающие на велосипедах. Парни постарше зарабатывали около магазина — предлагали помыть машины приезжающим на парковку. Хвастались друг перед другом, кто сколько заработал. 500 рублей для них — достойные деньги за труд.
В поселке также много бездомных кошек. Попадаются на каждом шагу. И много домашних кошек — их ловишь взглядом в окошке. И снова на пушистой ноте закончу небольшой обзор. Про Воркуту был отдельный текст, вы всегда можете к нему вернуться.