«Исчезла половина поселка». Гуляем по умирающим местам, которые нужны были стране только ради угля

Воргашор



До этого поселка из Воркуты можно добраться на автобусе. Проезд обойдется примерно в 80 рублей. Ехать около 30–40 минут. В Воркуте в маршрутку садится не много людей, а вот обратно — больше. Возможно, люди отправляются за покупками или по другим делам в большой город.

В Воргашоре на пике в 80-е годы проживали около 25 тысяч человек. После развала Советского Союза население стремительно пошло на убыль. По открытым данным 2021 года, тут живут 6,5 тысячи человек.

Когда заезжаешь в поселок, сразу видишь памятник углю.

