Как будут вручать повестки во время осеннего призыва: объясняем в одной картинке

1 октября в России начался осенний призыв в армию — в этом году планируется набрать 130 тысяч срочников по всей стране, соответствующий указ на днях подписал Владимир Путин. За последний год в законодательство об армии и военной службе было внесено множество поправок, одна из важнейших — повестку теперь могут вручить не только лично в руки и под подпись, как было раньше. Разбираемся, какие виды повесток сейчас есть и все ли они одинаково действительны.

