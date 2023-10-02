Как будут вручать повестки во время осеннего призыва: объясняем в одной картинке

1 октября в России начался осенний призыв в армию — в этом году планируется набрать 130 тысяч срочников по всей стране, соответствующий указ на днях подписал Владимир Путин. За последний год в законодательство об армии и военной службе было внесено множество поправок, одна из важнейших — повестку теперь могут вручить не только лично в руки и под подпись, как было раньше. Разбираемся, какие виды повесток сейчас есть и все ли они одинаково действительны.
Вместе с «классическим» методом у военкоматов появилась возможность призывать военнообязанных удаленно — заказным письмом, через «Госуслуги» или разместив повестку в специальном реестре.
По закону повестки, отправленные заказным письмом, считаются врученными в день доставки заказного письма (в уведомлении о вручении заказного письма должна быть соответствующая отметка). Электронная повестка приходит в личный кабинет призывника на «Госуслугах» и с этого момента считается врученной. Если ни одним из этих способов доставить повестку военнообязанному не удалось — лично его сотрудники военкомата не встретили, письмо не дошло, а «Госуслуг» у него не оказалось — повестка считается врученной по истечении семи дней с даты ее размещения в реестре повесток.
Закон об электронных повестках уже вступил в силу. Однако этой осенью электронные повестки не заменят бумажные.
— Правила осеннего призыва в 2023 году сохранятся прежними — основным документом для явки в военкомат будет традиционная повестка в письменной форме, — заявлял ранее глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов.
Электронные повестки в этом году будут работать в тестовом режиме в нескольких пилотных регионах и только дублировать бумажные. Ожидается, что в полной мере электронные повестки заработают, когда будет завершена работа над еще одним реестром — воинского учета. Им тоже занимается Минцифры. Замминистра цифрового развития Олег Качанов заявлял, что полноценную работу реестр начнет не ранее 2025 года.
Пока же ответственность за неявку по электронной повестке действовать не будет. А вот за неявку по бумажной повестке можно получить штраф, который с 1 октября вырос в 10 раз — с трех до тридцати тысяч рублей.
Появление электронных повесток — не единственное изменение, которое внесли в армейские правила. Ранее мы рассказывали обо всех правилах и особенностях осеннего призыва в 2023 году.