Одежда — в долг, мечта — поехать к брату на похороны: дневник трат пенсионера

Я вышел на пенсию в 55 лет. Это было в 2017 году. Сейчас вместе с супругой живу в Ялуторовске Тюменской области. При выходе на пенсию у меня пять лет «выкинул» Пенсионный фонд. Видите ли, нужна была подтверждающая справка. Запись в трудовой книжке им не подошла. Общего рабочего стажа у меня чуть больше 34 лет. Я выходил на пенсию по выслуге лет — более 12 лет отработал каменщиком. На севере работал 25 лет.

В 2017 году мне назначили пенсию — смешно сказать — 14 182 рубля. А сейчас у меня более-менее — 22 500 рублей. За счет чего выросла пенсия? Меня это тоже интересует.