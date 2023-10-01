Одежда — в долг, мечта — поехать к брату на похороны: дневник трат пенсионера

Сегодня — День пожилого человека. О том, как живут пенсионеры, на что хватает денег, нашим тюменским коллегам из 72.RU рассказал
При выходе на пенсию «выкинули» пять лет
Моей супруге 62 года, мне — 61 год. Тридцатого декабря будет 40 лет, как мы живем вместе.
Я вышел на пенсию в 55 лет. Это было в 2017 году. Сейчас вместе с супругой живу в Ялуторовске Тюменской области. При выходе на пенсию у меня пять лет «выкинул» Пенсионный фонд. Видите ли, нужна была подтверждающая справка. Запись в трудовой книжке им не подошла. Общего рабочего стажа у меня чуть больше 34 лет. Я выходил на пенсию по выслуге лет — более 12 лет отработал каменщиком. На севере работал 25 лет.
В 2017 году мне назначили пенсию — смешно сказать —
В воскресенье мне исполнился 61 год. Подработку предлагают. Но если ее брать, то надо устраиваться официально. Значит, ежегодные надбавки получать не смогу. А все-таки на 1000 рублей растет в год. Посчитайте сами — выгоднее работать официально или нет? Неофициально тоже не работаю. У нас народ стал «доброжелательный»: сдадут налоговой и даже глазом не моргнут.
Супруга тоже на пенсии — с 2016 года. Назначали 12 тысяч рублей с копейками. Она работала в магазине фасовщиком. Весной увольнялась. Перерасчет сделали — сейчас у нее
Квартплата семь тысяч рублей и дешевые таблетки
Мы живем в двухкомнатной квартире — 40 квадратов. Дом старого образца — 60-х годов. Квартплату сейчас без отопления заплатили 3000. Прошлой зимой платили почти семь тысяч рублей.
Я перенес обширный инфаркт. После него, оказывается, не дают группу по инвалидности. Полгода мне давали таблетки бесплатно. А сейчас я покупаю препараты, которые мне выписывает врач, за свой счет. Есть таблетки, которые стоят 3000 рублей. Но я такие не покупаю. Покупаю дешевые, чтобы было на что жить. Если по минимуму, то на таблетки в месяц уходит в пределах 2000 рублей.
Экономия на продуктах: рыба раз в месяц
Продукты? Смотря что покупать. Хочется иной раз мясо. Был день рождения. Хотели арбуз. Купили арбуз с виноградом. Обошлись они нам в 500 рублей. Вот и всё. Яблоки берем редко. Если будем фруктами питаться, то будем в чём-то себя другом урезать. Молочные продукты покупаем раз в три дня. Мясо стараемся брать, чтобы было без жира. Считайте — 400 рублей минимум. Мне жирное нельзя. Кардиолог после инфаркта сказал, что мне надо есть красную рыбу. А вы знаете ценник красной рыбы? Горбушу покупаем одну штучку в месяц, и то в магазине «Светофор». Там дешевле всего. Покупаем макароны, муку, сахар. Варенье делаем. Как без него? Хоть и нельзя. Дают лекарства от сахарного диабета.
Под окном 20 квадратов земли разработано. Супруга сказала, что весной будут огурцы, помидоры, болгарский перец. Морковка есть своя. Этими овощами летом питаемся. Еще в 1984 году, когда я в Ялуторовске работал, нам дали дачные участки, землю. Десять километров от города. Там был водопровод в свое время. Сейчас там этого нет. Мы садим там картошку. Благо, своя. Растут ягоды.
На машину деньги уходят. Позавчера 500 рублей, сегодня 1000 рублей на бензин. У меня старенький «Соболь». За один ремонт отдал 4080 рублей. Это только амортизаторы поменял и еще кое-что. Надо еще ходовую делать. Я посчитал, это еще
Как себя чувствую? Утром встал — горсть таблеток выпил. Вечером — опять горсть таблеток.
Копить не удается, одежда — в долг
Сын живет отдельно. У него своя семья. Подарки дарим, конечно: день рождения, Новый год. Внук пошел в школу — купили подарки.
Про отпуск забыли давно. Я родился и вырос в Грузии. Последний раз там был в 1992 году. Денег не можем накопить. У меня отец там похоронен и бабушка. Я не могу съездить на их могилы. У меня сегодня ночью умер брат в Уссурийске. Я не могу туда улететь: от Тюмени до Владивостока нет прямого рейса. Для этого надо ехать в Екатеринбург или Новосибирск. А цена в один конец — это моя пенсия.
Ни на что не удается откладывать. Потому что хватает только на житье, коммуналку.
В этом году надо супруге пальто на зиму брать. Надо походить, посмотреть, сколько стоит. Последний раз покупали ей пальто до выхода на пенсию. У меня зимней куртке семь лет. Недавно ботинки в долг купил за 6,5 тысячи рублей. Знакомые работают, торговлей занимаются. Пришел, говорю, выручай. За три месяца планирую отдать. В долг обычно беру что-то из одежды.
Бедность и мечта побывать на похоронах у брата на Дальнем Востоке
Цены в магазинах дешевле не стали. Покажите нам в магазинах, чтобы где-то подешевело. Вы за сахаром последний раз когда заходили? Я позавчера сходил и купил за 75 рублей. На месяц надо хотя бы четыре килограмма. Это рублей 300 только на один сахар.
Я отношу себя к ниже [чем] среднему классу. Чтобы пенсионер достойно жил — необязательно я, любой — надо минимум