«Боженька любит меня и дает пожить»: как в 100 лет не потерять бодрость — рецепт долгожительницы

— Я пошла в школу и училась, пока тепло было. А как холодно стало, снег выпал, я дома села. Потому что обуваться не во что было, — объясняет Валентина Михайловна. — Бабушка сказала: «Босиком-то ведь не пойдешь. Снег на улице. Сиди дома».



«Раненый плачет, и у меня слезы текут»

Без образования Валентина Михайловна могла бы всю жизнь проработать в колхозе, но всё изменила начавшаяся война. Девочке было 17 лет , когда у них в деревне появились немецкие войска.



— Немец пришел в деревню, по домам ходил. Нас было тогда пятеро детей дома. Бабушка всех собрала на печку, — вспоминает Валентина Соловьева. — Когда зашли немцы, у бабушки спрашивали: «Яйки-яйки». Яйца им надо было, мясо. Они бабушку тоже загнали на печку, начали кур резать, варить, есть, а мы сидели. Потом пожарили, пожрали и ушли. Правда, из людей никого не тронули — по всей деревне. А в других-то местах и убивали, детей в колодец бросали.