В России с 1 октября начнут рассылать повестки в армию. Объясняем, кто их получит

С 1 октября в России начнут рассылать повестки в армию — начинается осенний призыв. За этот год правила и законы для военных серьезно обновили. Увеличили штрафы, изменили категории льготников. Кого призовут этой осенью и стоит ли ждать повестки на «Госуслугах»? Разбираемся в коротком видео (смотрите его чуть выше).
В Минобороны уже отметили, что все призывники будут проходить военную службу на территории России. В зону СВО их отправлять не будут.
Повестки должны получить только те, кто по возрасту подлежит первичному призыву на военную службу. Вторую волну мобилизации этой осенью начинать не планируют.
— Желающих для поступления на военную службу и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных Сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач, — отметил замглавы организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский.
Посмотрите также, как за год изменились законы о военной службе в России. Мы публиковали актуальные правила осеннего призыва для срочников.