В России с 1 октября начнут рассылать повестки в армию. Объясняем, кто их получит

С 1 октября в России начнут рассылать повестки в армию — начинается осенний призыв. За этот год правила и законы для военных серьезно обновили. Увеличили штрафы, изменили категории льготников. Кого призовут этой осенью и стоит ли ждать повестки на «Госуслугах»? Разбираемся в коротком видео (смотрите его чуть выше).

