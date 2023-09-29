В Генштабе рассказали о планах на мобилизацию этой осенью

Замглавы организационно-мобилизационного управления Генштаба Владимир Цимлянский, рассказывая сегодня на брифинге о начале осенней призывной кампании, отдельно рассказал о планах на мобилизацию этой осенью. По его словам, в Генеральном штабе «никаких планов проведения дополнительных мобилизационных мероприятий нет».
— Желающих для поступления на военную службу по контракту и заключивших контракты для прохождения военной службы в составе Вооруженных сил РФ, а также добровольцев, принявших решение участвовать в специальной военной операции, достаточно для выполнения возложенных задач, — отметил Цимлянский.
Он также подчеркнул, что число добровольцев и контрактников в последнее время «значительно увеличилось» — настолько, что для их своевременного оформления Минобороны «расширило сеть пунктов отбора граждан на службу по контракту».
Рассказывая об осеннем призыве, Цимлянский напомнил, что он начнется с 1 октября. Он также рассказал, отправят ли новобранцев в зону СВО.