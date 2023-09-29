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«Меня к металлу примагнитило»: красивая девушка выбрала мужскую профессию и стала известна на всю Россию

Теперь ее миссия — привлечь внимание к профессии сварщика и поднять ее престиж

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Александра родом из Кисловодска, а работы ее известны на всю страну и за рубежом

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Кто сказал, что работа с металлом — мужское дело? Стереотипы своим примером рушит Александра Weld Queen, что переводится с английского как «Королева сварки». Красивую русскую девушку с длинной густой косой и женственными необычными нарядами знают в разных городах России и даже за ее пределами. Она делает сложные необычные скульптуры, которые выглядят как настоящие произведения искусства и могут украсить любое пространство — как фестивальное, так и городское. Наши коллеги из 29.RU поговорили с «Королевой сварки» о том, нужны ли такие объекты городам России, как ее русских коллег-художников сейчас принимают за рубежом, а так же порассуждали о стереотипах вокруг профессии сварщика, которая на самом деле может быть творческой и прибыльной.

Александра Weld Queen, 38 лет — скульптор, современный художник, перформер и просто горящий своим делом человек. Она «варит» из металла большие фигуры, с которыми можно взаимодействовать.

Еще чуть-чуть и видео загрузится
Коротко о творчестве Александры мы рассказывали в этом видео. А теперь публикуем развернутое интервью с художницей

Видео: Антон Данилов / 29.RU

Как девушка решила превращать груды металла в фигуры

Александра родилась в городе Кисловодске, а с 2008 года живет в Москве, — здесь она и начала работать с металлом. В столице стала директором по развитию в торгово-промышленном секторе. Поступила в Институт современного искусства. А потом получила профессиональное образование в Московском политехническом колледже по специализации «технологии сварки». Так практические навыки и творчество объединились в желании создавать что-то удивительное, в 2015 году Александра представила публике свою первую скульптуру — «Медитирующего кота Тихвами».

С 2017 по 2018 год Александра обучалась в «Свободных мастерских» при Московском Музее Современного Искусства (ММСИ). С 2015 г. Weld Queen реализовала более 40 скульптурных проектов, среди которых такие крупные паблик-арт произведения, как «Братья» (2017) и «Петунец» (2016) в парке «Кудыкина гора» Липецкой области, «Мать» (2019) в «Мира Парке» в Новосибирске, «Аэродром для витания в облаках» на Burning man (2019), «Солнце-Барабан» в Мурманске (2021). Её работы хранятся в частных коллекциях в России, Франции, США.

С помощью воображения и сварочного аппарата Александра превращает груды тяжелого металла в фигуры, которые кажутся невесомыми и даже игрушечными.

— Я создаю большие паблик-арт-объекты, взаимодействующие со зрителем. Ощущения от полного контакта помогают человеку почувствовать себя частью какого-либо действия или картины. Допустим, медитирующий медведь «Рамише» — это существо, которое нас поддерживает. Мы можем сесть ему на руки и почувствовать это ощущение поддержки, силы от некоего существа, которое больше нас.

Обратите внимание не только на мишку, но и на дизайн наряда «Королевы сварки»

Обратите внимание не только на мишку, но и на дизайн наряда «Королевы сварки»

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Металл оказался идеальным решением для уличного искусства.

— Меня к металлу буквально примагнитило. Я держала металлическую деталь в руке и ощутила, что это мой материал, мне нужно с ним работать. До этого я пробовала живопись, пробовала масло, но очень быстро поняла, что это не мое, мне нужна форма, объем. И объем такой, с которым люди могут контактировать, который можно оставить на улице.



«Любая скульптура делает общественное пространство уникальным»

Сейчас работы Александры украшают парки Липецка, Новосибирска, Мурманска. А некоторые скульптуры известны и за пределами России. Например, арт под названием Blastoff (с английского: взлетать; стартовать. — Прим. ред.) художница представила на популярном фестивале Burning Man 2023 в Неваде (США).

Эта скульптура, к примеру, находится в Липецке

Эта скульптура, к примеру, находится в Липецке

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Паблик-арт (public art) — искусство в городской среде, ориентированное на неподготовленного зрителя и подразумевающее коммуникацию с городским пространством.

Blastoff на <nobr class="_">Burning Man 2023</nobr>. На крыльях этой скульптуры можно было танцевать

Blastoff на Burning Man 2023. На крыльях этой скульптуры можно было танцевать

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Burning Man — ежегодное событие, проходящее в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Событие начинается в последний понедельник августа в 00:01 и длится восемь дней. На площадке фестиваля устанавливаются причудливые произведения современного искусства, участники ходят в фантастических костюмах и ездят на машинах самой странной конструкции, танцуют под музыку съехавшихся диджеев и слушают выступления артистов.

По словам художницы, такое творчество может быть не только эффектным, но и полезным.

— Скульптура в общественном пространстве очень важна и нужна, во всех городах, во всех общественных пространствах. И сейчас в России понимание необходимости паблик-арта только начинает приходить.

— Парк или любое общественное пространство начинает преобразовываться в место силы, в которое люди приходят специально или встречают внезапно для себя. У скульптуры может быть какая-то концепция, идея или она может быть совершенно абстрактная — на воображение посетителя. Но любая скульптура в общественном пространстве делает его уникальным.

А это «Солнце-Барабан» в Мурманске. Он, кстати, звучит!

А это «Солнце-Барабан» в Мурманске. Он, кстати, звучит!

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За удивительными масштабными фигурами — большой труд. Профессия непростая и местами даже опасная, однако родные и близкие поддерживают Александру с выбором своего дела. Жена и мама благодарна супругу за то, что он помогает ей и в семейных делах, и рабочих:

— Муж помогает активно с подготовкой к разным мероприятиям. По мере возможностей участвует в перформансах, которые мы проводим. Сейчас, когда мы готовились к фестивалю сварки, он помогал, собирал вещи для фестиваля, все грузил, потом обратно разгружал все на складе. И пока я была в Архангельске он был с нашим 2-хлетним сыном. И он в это время родительствовал, пока я занималась сваркой.

Важную часть в творчестве Александры занимают перформансы. Многие из них завязаны на интересных нарядах, сшитых по эскизам художницы.

— Также я создаю перформативные костюмы и образы, в которых выхожу на публику. Я создаю их из традиционных сварочных материалов: огнеупорного брезента и спилока. Именно из них последние сто лет, в нашей стране и в советское время, шили сварочные костюмы. Я их переосмысляю и даю новую интерпретацию.

Показ сварочных мод в Архангельске

Показ сварочных мод в Архангельске

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Один из самых примечательных образов Weld Queen — «Традиционный русский сварочный наряд». По словам художницы, это собирательный образ русской женщины, в некрасовском смысле сильной, способной вынести на своих плечах совсем не легкий груз. Это подтверждает и аксессуар, прилагающийся к платью, — тяжелое стальное коромысло.

Модель в «Традиционном русском сварочном наряде»

Модель в «Традиционном русском сварочном наряде»

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Вот в таком наряде художница посещала <nobr class="_">Burning Man 2023</nobr>

Вот в таком наряде художница посещала Burning Man 2023

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Перформанс Weld Queen на «Сварочка-фесте»

Перформанс Weld Queen на «Сварочка-фесте»

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«Профессию сварщика нужно популяризировать»

Своей деятельностью Александра старается сделать профессию сварщика привлекательной для молодежи. Показать, что она выходит за рамки темных заводских помещений. Для этого художница стала куратором перового в России фестиваля сварки «Сварочка-Фест», который в сентябре прошел в Архангельске.

— Однозначно профессию нужно популяризировать. И нужно рассказывать о том, что она нужная и важная. И прежде всего работать со стереотипами о том, что сварщик — это какой-то там странный мужчина где-то там. Это не так. Сейчас, в современном мире, в современной России, сварщики — очень востребованная профессия.

При этом, по словам художницы, перспектив в карьерном росте у сварщиков гораздо больше, чем принято об этом думать:

— Шаблон того, что нужно высшее образование, чтобы быть большим специалистом, — он был всегда. Но среднее специальное образование — это база. К тому же, есть специальности, связанные со сваркой, и в высшем образовании. Человек может пойти и повышать свою квалификацию. Быть технологом сварочного производства, инженером. Там есть где развернуться. И если человек профессионально растет, повышает квалификацию, то он будет получать зарплату выше средней по России.

Хороший сварщик сейчас на вес золота

Хороший сварщик сейчас на вес золота

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Творчеству в этой профессии тоже есть место, Александра — лучший тому пример. Однако, с этим всё немного сложнее:

— В свободное от работы время человек может самореализовываться так, как он желает. Создавать любые творческие истории. И если вдруг вы почувствуете, что творчество — это ваш путь, как случилось у меня, то вполне можно реализовываться. Но это требует, конечно же, очень много вложений. По сути, всё, что связано с творчеством и сваркой, — это такой частный бизнес, на который человек должен как минимум решиться. Это такое предпринимательство, когда ты сам создаешь какие-то образы, объекты, а потом можешь их реализовывать. Искать рынок сбыта. Тут ты становишься сам себе еще и промоутером.

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СваркаАлександра Weld Queen
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