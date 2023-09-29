«Меня к металлу примагнитило»: красивая девушка выбрала мужскую профессию и стала известна на всю Россию

С помощью воображения и сварочного аппарата Александра превращает груды тяжелого металла в фигуры, которые кажутся невесомыми и даже игрушечными.



— Я создаю большие паблик-арт-объекты, взаимодействующие со зрителем. Ощущения от полного контакта помогают человеку почувствовать себя частью какого-либо действия или картины. Допустим, медитирующий медведь «Рамише» — это существо, которое нас поддерживает. Мы можем сесть ему на руки и почувствовать это ощущение поддержки, силы от некоего существа, которое больше нас.