«Меня к металлу примагнитило»: красивая девушка выбрала мужскую профессию и стала известна на всю Россию

Кто сказал, что работа с металлом — мужское дело? Стереотипы своим примером рушит Александра Weld Queen, что переводится с английского как «Королева сварки». Красивую русскую девушку с длинной густой косой и женственными необычными нарядами знают в разных городах России и даже за ее пределами. Она делает сложные необычные скульптуры, которые выглядят как настоящие произведения искусства и могут украсить любое пространство — как фестивальное, так и городское. Наши коллеги из 29.RU поговорили с «Королевой сварки» о том, нужны ли такие объекты городам России, как ее русских коллег-художников сейчас принимают за рубежом, а так же порассуждали о стереотипах вокруг профессии сварщика, которая на самом деле может быть творческой и прибыльной.
Александра Weld Queen, 38 лет — скульптор, современный художник, перформер и просто горящий своим делом человек. Она «варит» из металла большие фигуры, с которыми можно взаимодействовать.
Как девушка решила превращать груды металла в фигуры
Александра родилась в городе Кисловодске, а с 2008 года живет в Москве, — здесь она и начала работать с металлом. В столице стала директором по развитию в торгово-промышленном секторе. Поступила в Институт современного искусства. А потом получила профессиональное образование в Московском политехническом колледже по специализации «технологии сварки». Так практические навыки и творчество объединились в желании создавать что-то удивительное, в 2015 году Александра представила публике свою первую скульптуру — «Медитирующего кота Тихвами».
С 2017 по 2018 год Александра обучалась в «Свободных мастерских» при Московском Музее Современного Искусства (ММСИ). С 2015 г. Weld Queen реализовала более 40 скульптурных проектов, среди которых такие крупные паблик-арт произведения, как «Братья» (2017) и «Петунец» (2016) в парке «Кудыкина гора» Липецкой области, «Мать» (2019) в «Мира Парке» в Новосибирске, «Аэродром для витания в облаках» на Burning man (2019), «Солнце-Барабан» в Мурманске (2021). Её работы хранятся в частных коллекциях в России, Франции, США.
С помощью воображения и сварочного аппарата Александра превращает груды тяжелого металла в фигуры, которые кажутся невесомыми и даже игрушечными.
— Я создаю большие паблик-арт-объекты, взаимодействующие со зрителем. Ощущения от полного контакта помогают человеку почувствовать себя частью какого-либо действия или картины. Допустим, медитирующий медведь «Рамише» — это существо, которое нас поддерживает. Мы можем сесть ему на руки и почувствовать это ощущение поддержки, силы от некоего существа, которое больше нас.
Металл оказался идеальным решением для уличного искусства.
— Меня к металлу буквально примагнитило. Я держала металлическую деталь в руке и ощутила, что это мой материал, мне нужно с ним работать. До этого я пробовала живопись, пробовала масло, но очень быстро поняла, что это не мое, мне нужна форма, объем. И объем такой, с которым люди могут контактировать, который можно оставить на улице.
«Любая скульптура делает общественное пространство уникальным»
Сейчас работы Александры украшают парки Липецка, Новосибирска, Мурманска. А некоторые скульптуры известны и за пределами России. Например, арт под названием Blastoff (с английского: взлетать; стартовать. — Прим. ред.) художница представила на популярном фестивале Burning Man 2023 в Неваде (США).
Паблик-арт (public art) — искусство в городской среде, ориентированное на неподготовленного зрителя и подразумевающее коммуникацию с городским пространством.
Burning Man — ежегодное событие, проходящее в пустыне Блэк-Рок в Неваде. Событие начинается в последний понедельник августа в 00:01 и длится восемь дней. На площадке фестиваля устанавливаются причудливые произведения современного искусства, участники ходят в фантастических костюмах и ездят на машинах самой странной конструкции, танцуют под музыку съехавшихся диджеев и слушают выступления артистов.
По словам художницы, такое творчество может быть не только эффектным, но и полезным.
— Скульптура в общественном пространстве очень важна и нужна, во всех городах, во всех общественных пространствах. И сейчас в России понимание необходимости паблик-арта только начинает приходить.
— Парк или любое общественное пространство начинает преобразовываться в место силы, в которое люди приходят специально или встречают внезапно для себя. У скульптуры может быть какая-то концепция, идея или она может быть совершенно абстрактная — на воображение посетителя. Но любая скульптура в общественном пространстве делает его уникальным.
За удивительными масштабными фигурами — большой труд. Профессия непростая и местами даже опасная, однако родные и близкие поддерживают Александру с выбором своего дела. Жена и мама благодарна супругу за то, что он помогает ей и в семейных делах, и рабочих:
— Муж помогает активно с подготовкой к разным мероприятиям. По мере возможностей участвует в перформансах, которые мы проводим. Сейчас, когда мы готовились к фестивалю сварки, он помогал, собирал вещи для фестиваля, все грузил, потом обратно разгружал все на складе. И пока я была в Архангельске он был с нашим 2-хлетним сыном. И он в это время родительствовал, пока я занималась сваркой.
Важную часть в творчестве Александры занимают перформансы. Многие из них завязаны на интересных нарядах, сшитых по эскизам художницы.
— Также я создаю перформативные костюмы и образы, в которых выхожу на публику. Я создаю их из традиционных сварочных материалов: огнеупорного брезента и спилока. Именно из них последние сто лет, в нашей стране и в советское время, шили сварочные костюмы. Я их переосмысляю и даю новую интерпретацию.
Один из самых примечательных образов Weld Queen — «Традиционный русский сварочный наряд». По словам художницы, это собирательный образ русской женщины, в некрасовском смысле сильной, способной вынести на своих плечах совсем не легкий груз. Это подтверждает и аксессуар, прилагающийся к платью, — тяжелое стальное коромысло.
«Профессию сварщика нужно популяризировать»
Своей деятельностью Александра старается сделать профессию сварщика привлекательной для молодежи. Показать, что она выходит за рамки темных заводских помещений. Для этого художница стала куратором перового в России фестиваля сварки «Сварочка-Фест», который в сентябре прошел в Архангельске.
— Однозначно профессию нужно популяризировать. И нужно рассказывать о том, что она нужная и важная. И прежде всего работать со стереотипами о том, что сварщик — это какой-то там странный мужчина где-то там. Это не так. Сейчас, в современном мире, в современной России, сварщики — очень востребованная профессия.
При этом, по словам художницы, перспектив в карьерном росте у сварщиков гораздо больше, чем принято об этом думать:
— Шаблон того, что нужно высшее образование, чтобы быть большим специалистом, — он был всегда. Но среднее специальное образование — это база. К тому же, есть специальности, связанные со сваркой, и в высшем образовании. Человек может пойти и повышать свою квалификацию. Быть технологом сварочного производства, инженером. Там есть где развернуться. И если человек профессионально растет, повышает квалификацию, то он будет получать зарплату выше средней по России.
Творчеству в этой профессии тоже есть место, Александра — лучший тому пример. Однако, с этим всё немного сложнее:
— В свободное от работы время человек может самореализовываться так, как он желает. Создавать любые творческие истории. И если вдруг вы почувствуете, что творчество — это ваш путь, как случилось у меня, то вполне можно реализовываться. Но это требует, конечно же, очень много вложений. По сути, всё, что связано с творчеством и сваркой, — это такой частный бизнес, на который человек должен как минимум решиться. Это такое предпринимательство, когда ты сам создаешь какие-то образы, объекты, а потом можешь их реализовывать. Искать рынок сбыта. Тут ты становишься сам себе еще и промоутером.