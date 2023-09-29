Расходы на оборону увеличат на 68% из-за «гибридной войны»: новости СВО за 28 сентября

В Кремле объяснили, зачем России нужно повышать расходы на оборону

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что повышение расходов на оборону России «абсолютно необходимо». Так он ответил на просьбу прокомментировать увеличение расходов на оборону в России на 68%, заложенное в проекте бюджета на 2024 год.

— Очевидно, что такое повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, которая развязана против нас, мы продолжаем специальную военную операцию, и это требует высоких расходов, — сказал представитель Кремля журналистам, говоря о проекте бюджета.

