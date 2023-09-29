Расходы на оборону увеличат на 68% из-за «гибридной войны»: новости СВО за 28 сентября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 28 сентября.
В Кремле объяснили, зачем России нужно повышать расходы на оборону
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что повышение расходов на оборону России «абсолютно необходимо». Так он ответил на просьбу прокомментировать увеличение расходов на оборону в России на 68%, заложенное в проекте бюджета на 2024 год.
— Очевидно, что такое повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, которая развязана против нас, мы продолжаем специальную военную операцию, и это требует высоких расходов, — сказал представитель Кремля журналистам, говоря о проекте бюджета.
Проект бюджета предполагает общие расходы в размере 36,6 триллиона рублей и доходы на уровне 35 триллионов рублей в 2024 году. Наибольшая доля расходов приходится на раздел «Национальная оборона» — 29,3% (10,7 триллиона рублей), что эквивалентно 6% ВВП. В 2023 году расходы по данному направлению, по оценке, актуальной на 1 августа, составят 6,4 триллиона рублей, следует из пояснительной записки. Второе по величине направление бюджетных расходов — «Социальная политика»: на нее в проекте бюджета выделяется 7,71 триллиона рублей, что составляет 21,1% всех расходов. Это самая низкая доля как минимум с 2011 года.
Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на Международном финансовом форуме, что денег, заложенных в проект бюджета на ближайшие три года, хватит на все запланированные цели. При этом среди приоритетов главного финансового документа страны он назвал тезис «Всё для фронта, всё для победы».
Путин обсудил с Кадыровым ситуацию на СВО
Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Путин предложил обсудить ситуацию в экономике, отметив, что в целом ситуация в республике положительная. В ответ Кадыров поблагодарил президента за то, что тот нашел время с ним встретиться.
— Думаем похвастаться даже: и гуманитарным направлением, и боевым. Наш отряд показывает хорошие результаты: каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику, никакие «Абрамсы» нам не страшны, — рассказал Кадыров о ситуации на СВО.
Кадыров рассказал, что в республике созданы пять полков, три батальона — все они на СВО.
Доходы добровольцев СВО предложили освободить от налогов
Госдума в октябре может принять законопроект, согласно которому заработок добровольцев СВО освободят от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Законопроект поддержало правительство, сообщают «Известия» со ссылкой на авторов законопроекта.
— Этим законопроектом мы синхронизируем правовые подходы в отношении тех, кто заключил контракт с Минобороны, и сотрудников Росгвардии, в составе которой сегодня присутствуют также бойцы ОМОНа, СОБРа и других структур, — рассказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.
Законопроект предлагает ввести льготы для добровольцев, в частности, в выполнении задач, которые возложены на войска Росгвардии. Отмечается, что зарплата и другое безвозмездно полученное имущество не будут облагаться НДФЛ. Документ также предлагает освободить добровольцев от уплаты пошлины на выдачу паспорта РФ и водительского удостоверения, если оно утеряно или пришло в негодность.
В Крыму задержали россиянина, работавшего на разведку Украины
ФСБ задержала в Севастополе россиянина, работавшего на военную разведку Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
По данным ФСБ, в 2022 году, уклоняясь от мобилизации, мужчина выехал в одну из стран СНГ, после чего обратился к представителю Главного управления разведки Минобороны Украины, и его завербовали.
— Выполняя задание иностранной спецслужбы, россиянин трудоустроился в организацию, осуществлявшую строительство фортификационных сооружений в Республике Крым. Собранные сведения он передал в военную разведку Украины, — сообщили в ФСБ.
Задержанный признался, что его завербовал представитель украинской разведки, а он сам по заданию передавал из Крыма данные, которые могли навредить России.
— Я уехал из России в другую страну, где познакомился с сотрудником Главного военного управления разведки Минобороны Украины и был им завербован. Согласился работать, по его заданию нужно было вернуться в Россию и поехать в Крым, — сказал он.
Кроме того, задержанный подтвердил, что в Крыму устроился на работу копать окопы, где разведал информацию, сфотографировал и отправил человеку из украинской разведки.
— Это были окопы на севере Крымского полуострова. Я понимал, что данные, собираемые мной, они будут использованы против РФ, но меня вели совсем другие цели, мне было всё равно, — добавил он.
Мужчину заключили под стражу. С июля 2022 года статья о госизмене предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Газпромбанк купил сеть ТЦ «Мега» в России
Группа Газпромбанк сообщила о том, что стала владельцем сети торговых центров МЕГА в России. Магазины Газпромбанк выкупил у иностранного инвестора Ingka Centres. Общая площадь торговых центров составляет 2,3 миллиона квадратных метров.
В состав сделки вошли торговые центры в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске и Нижнем Новгороде — всего 14.
— Мы, как социально ответственный бизнес, готовы брать на себя дополнительные обязательства и намерены развивать сеть торговых центров МЕГА, — цитирует пресс-служба группы Газпромбанка заместителя председателя правления Тиграна Хачатурова.
Шведская Ingka Group включает в себя три бизнес-направления: IKEA Retail, куда входит 392 магазина IKEA на 32 рынках, Ingka Centers (в России представлена торговыми центрами «Мега»), а также Ingka Investments. В составе торговых центров «Мега» в России работали магазины IKEA. В начале марта 2022 года IKEA объявила о приостановке бизнес-процессов в России и Белоруссии. В июне стало известно, что компания планирует сократить бизнес и штат сотрудников, а также продать свои четыре фабрики в России.
Казахстан будет соблюдать санкции в отношении России
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика будет следовать санкционному режиму в отношении России, отметил, что опасений по этому поводу быть не должно.
— Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть, — сказал Токаев.
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Как сообщалось, президент Казахстана прибыл в Германию с официальным визитом, где проведет переговоры с германскими властями, а также примет участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии. Кроме того, программа визита предусматривает выступление Токаева на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.