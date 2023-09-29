freedom
СЕЙЧАС +8°С
Пробки 1/10
usd 96.50
eur 101.98
Тема дняВ Новосибирской области поезд сбил мотоциклиста
Все новости
Все новости
Спецоперация на УкраинеОбзор

Расходы на оборону увеличат на 68% из-за «гибридной войны»: новости СВО за 28 сентября

Главные события последних суток

203

В Кремле уверены, что повышать расходы на оборону «абсолютно необходимо»

Поделиться

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 28 сентября.

В Кремле объяснили, зачем России нужно повышать расходы на оборону

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что повышение расходов на оборону России «абсолютно необходимо». Так он ответил на просьбу прокомментировать увеличение расходов на оборону в России на 68%, заложенное в проекте бюджета на 2024 год.

— Очевидно, что такое повышение необходимо, абсолютно необходимо, потому что мы живем в состоянии гибридной войны, которая развязана против нас, мы продолжаем специальную военную операцию, и это требует высоких расходов, — сказал представитель Кремля журналистам, говоря о проекте бюджета.

Проект бюджета предполагает общие расходы в размере 36,6 триллиона рублей и доходы на уровне 35 триллионов рублей в 2024 году. Наибольшая доля расходов приходится на раздел «Национальная оборона» — 29,3% (10,7 триллиона рублей), что эквивалентно 6% ВВП. В 2023 году расходы по данному направлению, по оценке, актуальной на 1 августа, составят 6,4 триллиона рублей, следует из пояснительной записки. Второе по величине направление бюджетных расходов — «Социальная политика»: на нее в проекте бюджета выделяется 7,71 триллиона рублей, что составляет 21,1% всех расходов. Это самая низкая доля как минимум с 2011 года.

Ранее министр финансов РФ Антон Силуанов заявил на Международном финансовом форуме, что денег, заложенных в проект бюджета на ближайшие три года, хватит на все запланированные цели. При этом среди приоритетов главного финансового документа страны он назвал тезис «Всё для фронта, всё для победы».

Путин обсудил с Кадыровым ситуацию на СВО

Президент Владимир Путин встретился в Кремле с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Путин предложил обсудить ситуацию в экономике, отметив, что в целом ситуация в республике положительная. В ответ Кадыров поблагодарил президента за то, что тот нашел время с ним встретиться.

— Думаем похвастаться даже: и гуманитарным направлением, и боевым. Наш отряд показывает хорошие результаты: каждый день берут в плен, каждый день уничтожают технику, никакие «Абрамсы» нам не страшны, — рассказал Кадыров о ситуации на СВО.

Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: RIA_Kremlinpool / t.me

Кадыров рассказал, что в республике созданы пять полков, три батальона — все они на СВО.

Доходы добровольцев СВО предложили освободить от налогов

Госдума в октябре может принять законопроект, согласно которому заработок добровольцев СВО освободят от налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Законопроект поддержало правительство, сообщают «Известия» со ссылкой на авторов законопроекта.

— Этим законопроектом мы синхронизируем правовые подходы в отношении тех, кто заключил контракт с Минобороны, и сотрудников Росгвардии, в составе которой сегодня присутствуют также бойцы ОМОНа, СОБРа и других структур, — рассказал «Известиям» зампред комитета Госдумы по безопасности Анатолий Выборный.

Законопроект предлагает ввести льготы для добровольцев, в частности, в выполнении задач, которые возложены на войска Росгвардии. Отмечается, что зарплата и другое безвозмездно полученное имущество не будут облагаться НДФЛ. Документ также предлагает освободить добровольцев от уплаты пошлины на выдачу паспорта РФ и водительского удостоверения, если оно утеряно или пришло в негодность.

В Крыму задержали россиянина, работавшего на разведку Украины

ФСБ задержала в Севастополе россиянина, работавшего на военную разведку Украины. Об этом ТАСС сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

По данным ФСБ, в 2022 году, уклоняясь от мобилизации, мужчина выехал в одну из стран СНГ, после чего обратился к представителю Главного управления разведки Минобороны Украины, и его завербовали.

— Выполняя задание иностранной спецслужбы, россиянин трудоустроился в организацию, осуществлявшую строительство фортификационных сооружений в Республике Крым. Собранные сведения он передал в военную разведку Украины, — сообщили в ФСБ.

Задержанный признался, что его завербовал представитель украинской разведки, а он сам по заданию передавал из Крыма данные, которые могли навредить России.

— Я уехал из России в другую страну, где познакомился с сотрудником Главного военного управления разведки Минобороны Украины и был им завербован. Согласился работать, по его заданию нужно было вернуться в Россию и поехать в Крым, — сказал он.

Кроме того, задержанный подтвердил, что в Крыму устроился на работу копать окопы, где разведал информацию, сфотографировал и отправил человеку из украинской разведки.

— Это были окопы на севере Крымского полуострова. Я понимал, что данные, собираемые мной, они будут использованы против РФ, но меня вели совсем другие цели, мне было всё равно, — добавил он.

Мужчину заключили под стражу. С июля 2022 года статья о госизмене предусматривает наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.

Газпромбанк купил сеть ТЦ «Мега» в России

Группа Газпромбанк сообщила о том, что стала владельцем сети торговых центров МЕГА в России. Магазины Газпромбанк выкупил у иностранного инвестора Ingka Centres. Общая площадь торговых центров составляет 2,3 миллиона квадратных метров.

В состав сделки вошли торговые центры в Москве, Подмосковье, Ленинградской области, Уфе, Ростове-на-Дону, Самаре, Адыгее, Казани, Екатеринбурге, Омске, Новосибирске и Нижнем Новгороде — всего 14.

— Мы, как социально ответственный бизнес, готовы брать на себя дополнительные обязательства и намерены развивать сеть торговых центров МЕГА, — цитирует пресс-служба группы Газпромбанка заместителя председателя правления Тиграна Хачатурова.

Шведская Ingka Group включает в себя три бизнес-направления: IKEA Retail, куда входит 392 магазина IKEA на 32 рынках, Ingka Centers (в России представлена торговыми центрами «Мега»), а также Ingka Investments. В составе торговых центров «Мега» в России работали магазины IKEA. В начале марта 2022 года IKEA объявила о приостановке бизнес-процессов в России и Белоруссии. В июне стало известно, что компания планирует сократить бизнес и штат сотрудников, а также продать свои четыре фабрики в России.

Казахстан будет соблюдать санкции в отношении России

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что республика будет следовать санкционному режиму в отношении России, отметил, что опасений по этому поводу быть не должно.

— Казахстан однозначно заявил о том, что будет следовать санкционному режиму. Мы имеем контакты с соответствующими организациями по соблюдению санкционного режима, и каких-либо опасений немецкой стороны в отношении возможных действий, направленных на то, чтобы обойти санкционный режим, мне кажется, не должно быть, — сказал Токаев.

новость из сюжета

Подпишитесь на важные новости о спецоперации на Украине

подписаться в telegram

Как сообщалось, президент Казахстана прибыл в Германию с официальным визитом, где проведет переговоры с германскими властями, а также примет участие во встрече глав государств Центральной Азии и Германии. Кроме того, программа визита предусматривает выступление Токаева на международном форуме Berlin Global Dialogue и серию встреч с представителями делового сообщества Германии.

По теме

РоссияУкраинаСпецоперацияВладимир ПутинРамзан КадыровЧечняДобровольцыДоходыНДФЛЗаконопроектГосдумаФСБСевастопольКрымГосизменаИКЕАГазпромбанкТЦДмитрий ПесковБюджетМинфинАнтон СилуановКазахстанСанкцииКасым-Жомарт Токаев
    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter