Погреться в жерле, искупаться в облаке и не покорить вулкан — зачем ехать на Камчатку

День вулкана — традиционное мероприятие на Камчатке, организованное 20 лет назад для массового восхождения на Авачинский вулкан. С 2020 года мероприятие стало официальным и набирает популярность. В начале августа в Петропавловск-Камчатский приезжают туристы, чтобы подняться на вулкан. По информации губернатора Владимира Солодова, мероприятие посещают гости не менее чем из 10 субъектов.



Мы едем сквозь темноту по сухому руслу. В сезон и во время дождя это вполне себе река — вода спускается с сопок во время дождя и таяния снега. Фары выхватывают подмытые берега с упавшими деревьями и наносы песка — можно предполагать, какой мощи поток тут прокатывается. Но в остальное время река Сухая соответствует названию.

