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Возле аэропорта в Узбекистане прогремел мощный взрыв: кадры с места

От взрывной волны погиб подросток

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Видео: Городские порталы

В ночь на 28 сентября в Ташкенте в районе аэропорта прогремел мощный взрыв, после которого начался пожар.

В российских СМИ появилась информация, что причиной могла стать молния, но власти Узбекистана опровергли эту информацию. Вероятно, это произошло из-за неправильного перевода слова «чақнаш» — вспышка, взрыв.

Взрывной волной выбило окна в домах, расположенных поблизости.

По данным Минздрава республики, погиб 17-летний подросток. Как пишет издание «Газете.uz», ему на голову упала оконная рама. Также в результате взрыва пострадали еще 163 человека.

— 24 из них госпитализированы, — сообщили в Министерстве здравоохранения Узбекистана. — Остальным из 138 пострадавших жителей была оказана амбулаторная медицинская помощь.

К утру огонь удалось локализовать. Рядом с местом взрыва сформирован штаб. Для определения точной причины взрыва на месте ЧП работает спецлаборатория МЧС.

ВзрывУзбекистан
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