Возле аэропорта в Узбекистане прогремел мощный взрыв: кадры с места

В ночь на 28 сентября в Ташкенте в районе аэропорта прогремел мощный взрыв, после которого начался пожар.
В российских СМИ появилась информация, что причиной могла стать молния, но власти Узбекистана опровергли эту информацию. Вероятно, это произошло из-за неправильного перевода слова «чақнаш» — вспышка, взрыв.
Взрывной волной выбило окна в домах, расположенных поблизости.
По данным Минздрава республики, погиб 17-летний подросток. Как пишет издание «Газете.uz», ему на голову упала оконная рама. Также в результате взрыва пострадали еще 163 человека.
— 24 из них госпитализированы, — сообщили в Министерстве здравоохранения Узбекистана. — Остальным из 138 пострадавших жителей была оказана амбулаторная медицинская помощь.
К утру огонь удалось локализовать. Рядом с местом взрыва сформирован штаб. Для определения точной причины взрыва на месте ЧП работает спецлаборатория МЧС.