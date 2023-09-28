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Переливание крови сына и лаборатория в доме. Как миллиардер-биохакер пытается вернуть свои 18 лет

46-летний мужчина продал бизнес и объявил войну старости

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Видео: Городские порталы

Многие мечтают о молодильном яблочке и вечной молодости. 46-летний миллиардер Брайан Джонсон тоже одержим идеей повернуть старение вспять. На это он потратил уже больше двух миллионов долларов и не собирается останавливаться, пока не вернет свои 18 лет.

Что делает американец, чтобы омолодиться и дает ли это плоды, смотрите в видео выше.

Брайан Джонсон сколотил состояние на стартапе компании PayPal, а в 2013 году предприниматель впал в депрессию. Как следствие — заедал стресс, налегал на алкоголь и признавался, что ненавидит свою жизнь. Спасение, по его словам, оказалось в биохакинге — улучшении работы организма, стимулировании мозговой активности и замедлении старения с помощью медицинских препаратов, питания, тренировок и множества других методов.

Брайан загорелся идеей омоложения — продал бизнес за 800 миллионов долларов, а пару лет назад обустроил в своем доме целую лабораторию. Теперь 30 врачей постоянно следят за изменениями в его теле, подбирая всё новые программы.

День Брайана расписан по минутам: подъём в пять утра, прием пары десятков различных БАДов, часовая интенсивная тренировка, веганский завтрак и различные процедуры, некоторые из которых весьма специфичны. Например, ему переливали плазму его 17-летнего сына.

— Неважно, насколько эксцентричным люди воспринимают меня, потому что я выхожу за рамки норм, демонстрирующих, что возраст может быть изменен, — говорит миллиардер.

По словам Брайана, все эти манипуляции дают эффект. Сейчас у мужчины сердце, как у 37-летнего, кожа 28-летнего, а физическая форма — как в 18 лет.

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ВозрастСтарениеБиохакингМиллиардер
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