Переливание крови сына и лаборатория в доме. Как миллиардер-биохакер пытается вернуть свои 18 лет

Многие мечтают о молодильном яблочке и вечной молодости.
Что делает американец, чтобы омолодиться и дает ли это плоды, смотрите в видео выше.
Брайан Джонсон сколотил состояние на стартапе компании PayPal, а в 2013 году предприниматель впал в депрессию. Как следствие — заедал стресс, налегал на алкоголь и признавался, что ненавидит свою жизнь. Спасение, по его словам, оказалось в биохакинге — улучшении работы организма, стимулировании мозговой активности и замедлении старения с помощью медицинских препаратов, питания, тренировок и множества других методов.
Брайан загорелся идеей омоложения — продал бизнес за 800 миллионов долларов, а пару лет назад обустроил в своем доме целую лабораторию. Теперь 30 врачей постоянно следят за изменениями в его теле, подбирая всё новые программы.
День Брайана расписан по минутам: подъём в пять утра, прием пары десятков различных БАДов, часовая интенсивная тренировка, веганский завтрак и различные процедуры, некоторые из которых весьма специфичны. Например, ему переливали плазму его
— Неважно, насколько эксцентричным люди воспринимают меня, потому что я выхожу за рамки норм, демонстрирующих, что возраст может быть изменен, — говорит миллиардер.
По словам Брайана, все эти манипуляции дают эффект. Сейчас у мужчины сердце, как у