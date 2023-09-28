Переливание крови сына и лаборатория в доме. Как миллиардер-биохакер пытается вернуть свои 18 лет

Что делает американец, чтобы омолодиться и дает ли это плоды, смотрите в видео выше.



Брайан Джонсон сколотил состояние на стартапе компании PayPal, а в 2013 году предприниматель впал в депрессию. Как следствие — заедал стресс, налегал на алкоголь и признавался, что ненавидит свою жизнь. Спасение, по его словам, оказалось в биохакинге — улучшении работы организма, стимулировании мозговой активности и замедлении старения с помощью медицинских препаратов, питания, тренировок и множества других методов.

