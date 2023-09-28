Нагорный Карабах прекращает существование

Президент Нагорного Карабаха (Арцаха) Самвел Шахраманян подписал указ о прекращении существования республики. Согласно документу, это произойдет с 1 января 2024 года — будут распущены все госучреждения Нагорного Карабаха и организации, которые находятся в их подчинении.
— Населению Нагорного Карабаха, в том числе находящимся за пределами республики, после вступления данного указа в силу ознакомиться с условиями реинтеграции, представленными Азербайджанской республикой, с целью принятия в дальнейшем самостоятельного и индивидуального решения о возможности пребывания (возвращения) в Нагорном Карабахе, — отмечено в указе.
Также в документе указаны причины этого решения. Республика прекращает существование из-за создавшейся «сложной военно-политической ситуации», а также исходя из «приоритета обеспечения физической безопасности и жизненных интересов народа Арцаха». В указе учитывается договоренность о том, что жителям Нагорного Карабаха, включая сложивших оружие военнослужащих, разрешат покинуть регион со своим имуществом на собственных автомобилях по Лачинскому коридору.
Очередная эскалация конфликта в Карабахе началась 19 сентября. Минобороны Азербайджана заявило о начале «антитеррористических мероприятий локального характера» в Карабахе — чтобы разоружить и вывести вооруженные силы Армении из региона, нейтрализовать их военную инфраструктуру и обеспечить безопасность местных жителей. Азербайджан утверждал, что Россия была в курсе проводимых мероприятий, однако позже официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что это не так.
20 сентября власти Нагорного Карабаха объявили о прекращении огня по предложению российских миротворцев. Подробнее об истории конфликта в Нагорном Карабахе, который длится не одну сотню лет, мы рассказывали ранее.