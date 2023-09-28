В Кремле рассказали о причинах начала спецоперации: новости СВО за 27 сентября

США обвинили Путина в расширении НАТО, а в Кремле напомнили, кто виноват в украинском кризисе

Бывший госсекретарь США Хилари Клинтон сегодня обратилась к Владимиру Путину, обвинив его в расширении НАТО. Об этом рассказали Reuters.



— Защита демократии на Украине, расширение НАТО… Кстати, очень жаль, Владимир, но вы сами это навлекли, — заявила Хилари Клинтон.



В Кремле отреагировали на заявления бывшего госсекретаря США. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков напомнил о «многочисленных волнах» расширения альянса.

