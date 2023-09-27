Актер из «Реальных пацанов», осужденный за убийство 19-летней студентки, получил ранение на СВО

Актера Александра Килина, сыгравшего в «Реальных пацанах», восемь лет назад осудили за убийство девушки и приговорили к 18 годам лишения свободы. С учетом времени в СИЗО ему оставалось еще 9 лет колонии, но пару месяцев назад Килин опубликовал снимки из зоны СВО.
Где он сейчас находится и как там оказался — подробности смотрите в видео чуть выше.
31 августа 2014 года в Перми недалеко от своего дома была жестоко убита
С июля 2023 года Александр начал публиковать снимки в камуфляже и бронежилете. По данным наших коллег из 59.RU, актер действительно отправился на СВО добровольцем и сейчас лежит с ранением в госпитале. У него практически пропал слух, так как лопнули обе перепонки.
Интервью с Александром Килиным, которое 59.RU публиковал в 2021 году, вы можете прочитать по ссылке.