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Актер из «Реальных пацанов», осужденный за убийство 19-летней студентки, получил ранение на СВО

Александр Килин был осужден на 18 лет, ему оставалось сидеть еще девять

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Еще чуть-чуть и видео загрузится

Видео: Городские порталы

Актера Александра Килина, сыгравшего в «Реальных пацанах», восемь лет назад осудили за убийство девушки и приговорили к 18 годам лишения свободы. С учетом времени в СИЗО ему оставалось еще 9 лет колонии, но пару месяцев назад Килин опубликовал снимки из зоны СВО.

Где он сейчас находится и как там оказался — подробности смотрите в видео чуть выше.

31 августа 2014 года в Перми недалеко от своего дома была жестоко убита 19-летняя студентка Высшей школы экономики. По данным следствия, ее изнасиловали и убили. В этом преступлении обвинили Александра Килина, которого последним видели с убитой. Накануне они познакомились в баре, и Килин пошел провожать девушку. Актер отрицал свою вину, но в 2015 году его приговорили к 18 годам лишения свободы и отправили в исправительную колонию.

С июля 2023 года Александр начал публиковать снимки в камуфляже и бронежилете. По данным наших коллег из 59.RU, актер действительно отправился на СВО добровольцем и сейчас лежит с ранением в госпитале. У него практически пропал слух, так как лопнули обе перепонки.

Интервью с Александром Килиным, которое 59.RU публиковал в 2021 году, вы можете прочитать по ссылке.

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