В США рассказали, когда перестанут поддерживать Украину: новости СВО за 26 сентября

Представитель Белого дома рассказал, сколько еще США сможет поддерживать Украину

США хватает средств для военных поставок на Украину еще на несколько недель. Об этом заявил координатор Белого дома по стратегическим коммуникациям Джон Кирби в интервью CNN.



— У нас есть еще немного средств. Думаю, нам их хватит еще на несколько недель или около того, — заявил представитель Белого дома во время интервью.



Джон Кирби также добавил, что если законодатели не выделят 24 миллиарда долларов, запрошенные Белым домом, это сильно скажется на возможностях США поддерживать Украину осенью и зимой.

