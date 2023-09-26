«Безнаказанность порождает страшные вещи». Как на видео с избиением студента сыном Кадырова в СИЗО отреагировали правозащитники и депутаты

В понедельник, 25 сентября, глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео, на котором его сын Адам избивает
— Побил, и правильно сделал. Более того, я считаю, что посягнувший на любое Священное Писание, в том числе демонстративно сжигающий его, оскорбивший этим десятки миллионов граждан нашей большой страны, должен понести суровое наказание, — написал Рамзан Кадыров.
Напомним, 19-летнего Никиту задержали 20 мая в Волгограде из-за видео с сожжением Корана. Парня арестовали по делу об «оскорблении чувств верующих», а затем почему-то решили перевезти в СИЗО в Чечню. У адвокатов и правозащитников возникло много вопросов: на каком основании волгоградское дело перевели в Чечню и как сторонние лица попали в изолятор. Об этом MSK1.RU подробно рассказывал в большом материале.
На опубликованное Рамзаном Кадыровым видео отреагировали правозащитники, журналисты и политики. Публикуем их мнения.
Ева Меркачева, правозащитница и член Общественного Совета ФСИН:
— Я направляю сейчас сразу запрос, считаю, что сейчас у нас есть видеодоказательство преступления. Этот факт никем не оспаривается. Теперь есть уже видео, личность человека, который совершает преступление, очевидно. Считаю, что следствие должно соответствующие меры принять. Запрос готовлю. Еще один запрос я буду писать с требованием, чтобы Никиту Журавеля вывезли. Поскольку они оправдывают избиение, что, разумеется, есть в УК и наказывается лишением свободы. Из-за этого я опасаюсь, что следующим может быть известие о том, что мы найдем Никиту Журавеля умершим в камере. Я считаю, что его нужно срочно вывозить из учреждений ФСИН этого региона в другой субъект, где он будет в безопасном месте.
Ахмед Дудаев, министр Чеченской Республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации:
— Никто от наказания, предусмотренного законом, не отказывается и не увиливает от него. В том числе Адам Кадыров. Он является гражданином Российской Федерации. Но сжигать священный Коран и посягать на религиозные чувства более 30 миллионов мусульман в России и миллиардов мусульман по всему миру — это самое кощунственное преступление, которое должно наказываться соразмерно.
Евгений Попов, депутат Госдумы:
— Избивать людей нельзя. Это незаконно. Наказание для преступника назначает суд. И только суд.
Марина Ахмедова, член СПЧ и главред Regnum:
— При всей благодарности Кадырову за помощь в СВО я не то чтобы не согласна с избиением человека, находящегося в заведомо беззащитном состоянии, во мне всё восстает против этого. Кадыров выложил видео, на котором его сын избивает человека, сжегшего Коран. А какое он имеет право это делать, нарушать закон? Никакого.
Ксения Собчак, журналистка:
— Это ад. Это глава республики. Это неуважение к законам нашей страны... Отправили официальные журналистские запросы Колокольцеву и Бастрыкину, интересно, кто первый возьмет дело под личный контроль.
Александр Коц, военный корреспондент и член СПЧ:
— По видео с сыном Кадырова просят прокомментировать. А его должны комментировать глава СК Александр Бастрыкин, по решению которого дело в отношении Журавеля для расследования передано в следственное управление СК России по Чеченской Республике в связи с «многочисленными обращениями жителей Чеченской Республики с просьбой признать их потерпевшими.
Адам Делимханов, депутат Госдумы:
— Без сомнений, я считаю поступок моего дорогого племянника правильным и справедливым! Он поступил как настоящий мужчина и достойный сын своего народа! Для чеченца нет ничего важнее и священнее его религии. Очень приятно, что, несмотря на юный возраст, Адам является достойным примером для сверстников, демонстрируя искреннее стремление защищать нашу веру и ценности!
Никому не позволено оскорблять религиозные ценности. Такое может прийти в голову только самым низким, аморальным, гнусным нелюдям, у которых нет внутри ничего святого.
Татьяна Москалькова, уполномоченный по правам человека:
— Уничтожение священных книг, будь это Коран, Библия или Тора, — общественно опасное деяние, оскорбляющее чувства миллионов верующих. Такие действия сеют в обществе межнациональную рознь, нетерпимость и вражду. Поэтому они не могут оставаться безнаказанными.
Однако, какое бы страшное преступление не совершил человек, он должен ответить за него перед судом по закону. Таковы принципы нашего правового государства. И во время следствия в СИЗО он, безусловно, должен содержаться по правилам, которые установлены законом.
Валерий Фадеев, советник президента:
— Считаю, что сжигание Корана — серьезное преступление, за которое должны наказывать по закону. Подобные провокации недопустимы в многоконфессиональной стране. Также есть правила содержания под стражей обвиняемых и подозреваемых, которые должны жестко соблюдаться. Рассчитываю, что будет вынесено справедливое судебное решение в отношении обвиняемого в сжигании Корана.
Владислав Даванков, вице-спикер Госдумы:
— Страна у нас большая и очень разная, но закон должен быть един для всех. В законе о защите чувств верующих ничего не сказано об избиениях в СИЗО как о приемлемом наказании. Напоказ сжигать священную книгу — это в лучшем случае идиотизм, а в худшем — сознательное разжигание ненависти. Но последнее слово должен сказать суд.
О нападении на Журавеля стало известно больше месяца назад. Факт того, что
Никиту задержали 20 мая в Волгограде из-за видео с сожжением Корана. Парня арестовали по делу об «оскорблении чувств верующих», а затем почему-то решили перевезти в СИЗО в Чечню. У адвокатов и правозащитников возникло много вопросов: на каком основании волгоградское дело перевели в Чечню и как сторонние лица попали в изолятор. Мы подробно рассказывали об этой ситуации в большом материале.
Вечером 19 мая в социальных сетях появился 11-секундный ролик, на котором неизвестный держит в руках горящий Коран, а на заднем плане видна Волгоградская соборная мечеть. Первым видео опубликовал Telegram-канал «Утро Дагестан».
Спустя два дня в Волгограде задержали подозреваемого. На Журавеля завели дело об «оскорблении чувств верующих» (часть 2 статьи 148 УК РФ). Максимальная санкция по данной статье — три года лишения свободы. Молодой человек признал вину и раскаялся в содеянном.
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