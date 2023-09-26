«Безнаказанность порождает страшные вещи». Как на видео с избиением студента сыном Кадырова в СИЗО отреагировали правозащитники и депутаты

На опубликованное Рамзаном Кадыровым видео отреагировали правозащитники, журналисты и политики. Публикуем их мнения.

Ева Меркачева, правозащитница и член Общественного Совета ФСИН:

— Я направляю сейчас сразу запрос, считаю, что сейчас у нас есть видеодоказательство преступления. Этот факт никем не оспаривается. Теперь есть уже видео, личность человека, который совершает преступление, очевидно. Считаю, что следствие должно соответствующие меры принять. Запрос готовлю. Еще один запрос я буду писать с требованием, чтобы Никиту Журавеля вывезли. Поскольку они оправдывают избиение, что, разумеется, есть в УК и наказывается лишением свободы. Из-за этого я опасаюсь, что следующим может быть известие о том, что мы найдем Никиту Журавеля умершим в камере. Я считаю, что его нужно срочно вывозить из учреждений ФСИН этого региона в другой субъект, где он будет в безопасном месте.