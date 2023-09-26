Сенатора Нарусову осудили за поездку в страну НАТО: новости СВО за 25 сентября

Совфед осудил Людмилу Нарусову за поездку в страну НАТО

Совет Федерации «жестко предупредил» сенатора Людмилу Нарусову о «недопустимости поездок в страны НАТО на фоне СВО». Совфед заявил об этом после того, как стало известно, что Нарусова была в Испании, сообщает ТАСС.

Представители комитета считают, что поездки в страны НАТО дискредитируют статус сенатора и палаты в целом. Сенаторы возмутились тем, что Нарусова никак не комментирует свою поездку в Испанию и «даже не пытается объяснить ничего гражданам».