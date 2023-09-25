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Спецоперация на Украине

«Не бойтесь, я добрый человек»: парень, сидевший за убийство 9-летнего ребенка, вернулся домой. Он помилован после СВО

Иван Карымов приехал в деревню, где он дважды избивал людей до смерти

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Видео: NGS24.RU

Пять лет назад в небольшой деревне Лопатино под Красноярском произошло чудовищное убийство 9-летнего ребенка. Тело второклассника Кирилла нашли в лесу. Оно было изуродовано, малыша сильно били и бросили умирать еще живым. После избиения Кирилл пополз в сторону дома, но через 10 метров умер. Отец мальчика рассказывал нашим коллегам из NGS24.RU, что сына ему пришлось хоронить в закрытом гробу, потому что на месте головы и шеи у него был муляж из бинта, смотреть на это было невыносимо страшно.

В июле этого года неожиданно для всех в Лопатино раньше назначенного срока вернулся Иван Карымов, осужденный за убийство Кирилла. Сейчас Ивану Карымову 21 год, он провел полгода на спецоперации в составе ЧВК «Вагнер». Перед законом парень абсолютно чист — судимость снята. По словам Ивана, чиста у него и совесть, ведь вину он признавал частично и считает себя несправедливо осужденным.

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Корреспонденты откровенно поговорили с участником спецоперации. А потом узнали, что маленький Кирилл — не первый забитый до смерти житель Лопатино. За второе убийство тоже судили Ивана... Что он рассказал журналистам — смотрите в коротком видео чуть выше.

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