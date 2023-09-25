«Не бойтесь, я добрый человек»: парень, сидевший за убийство 9-летнего ребенка, вернулся домой. Он помилован после СВО

Пять лет назад в небольшой деревне Лопатино под Красноярском произошло чудовищное убийство 9-летнего ребенка. Тело второклассника Кирилла нашли в лесу. Оно было изуродовано, малыша сильно били и бросили умирать еще живым. После избиения Кирилл пополз в сторону дома, но через 10 метров умер. Отец мальчика рассказывал нашим коллегам из NGS24.RU, что сына ему пришлось хоронить в закрытом гробу, потому что на месте головы и шеи у него был муляж из бинта, смотреть на это было невыносимо страшно.

