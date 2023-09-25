Беспилотники атаковали Курск во время праздника: новости СВО за 24 сентября

Беспилотники атаковали Курск

Украинские беспилотники атаковали административное здание в Курске. Это произошло в день празднования 991-летия города. О случившемся в своем телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Несмотря на атаку, праздничные мероприятия состоялись, однако салют был отменен.

— В связи с последними событиями принял решение отменить праздничный салют в честь Дня города. Считаю, это будет разумно с точки зрения спокойствия и безопасности жителей, — написал мэр города Игорь Куцак в своем телеграм.

