«Страшнейший преступник». История милиционера, который стал священником, а теперь — изгоем, его обвиняют в пособничестве ВСУ

Прихожане Никольской церкви в дереве Куюки Татарстана возмущены травлей местного священника Виталия Беляева. Сначала казанский митрополит отстранил его от службы. Теперь недоброжелатели в соцсетях распространяют видеоролики с обвинениями батюшки в воровстве гуманитарки для бойцов СВО и чуть ли не в пособничестве украинским военным. Обостряет ситуацию, что отец Виталий — священник, далеко известный за пределами Татарстана, с яркой судьбой — герой шоу Малахова и многочисленных интервью. Корреспондент 116.RU попытался разобраться, кто стоит за нападками на батюшку и что вообще происходит. Неужели причиной раздора стала гуманитарная помощь?
«Пособник ВСУ»
В начале сентября в военных волонтерских чатах появились странные видео. На них люди в масках, камуфляже и с оружием рассказывали, что к ним приходила гуманитарная помощь от священника татарстанской деревни Куюки отца Виталия Беляева. Далее шел примерно один и тот же текст о том, что помощь якобы «пришла не в полном размере, некоторые посылки были вскрыты, из них пропали ценные вещи». Затем следовала еще более угрожающая фраза.
— После отца Виталия были прилеты, — говорит один из мужчин на видео.
Через несколько дней в телеграм-канале отца Виталия «Духовный спецназ» появляется продолжение. И оно не менее странно, чем первые видео. Всё те же люди в той же экипировке и даже на том же фоне, что на прошлых роликах, извиняются перед татарстанским деревенским батюшкой. Объясняют, что наговорить гадостей про него их заставило некое начальство (без имен и званий) и никакой гуманитарки они не получали.
— Очень-очень извините, пожалуйста, — говорит один из мужчин на видео.
Автор телеграм-канала «Духовный спецназ» намекает — за провокацией кроется волонтерское объединение «Матрешка».
Ее возглавляет татарстанская бизнесвумен Анастасия Суставова. В деревне Чернышевке под Казанью она владеет лифтовой фирмой. Прихожане отца Виталия всячески защищают своего батюшку от нападок и уверены, что его намеренно травят, чтобы лишить места. Недруги же утверждают, что священник не тот, за кого себя выдает, и обвиняют в недостойном поведении.
Помимо разборок с волонтерами, у отца Виталия разладились отношения с церковными властями. В конце августа казанский митрополит Кирилл (Наконечников) ему запретил посещать зону спецоперации, а 4 сентября отстранил от службы в храме. Последнее случилось после того, как отец Виталий выдвинул свою кандидатуру на выборах депутата в Совет Пестречинского сельского поселения. Это было нарушением церковных порядков. Священникам запрещено избираться в депутаты.
«Чувствовал, что меня, скорее всего, посадят»
Виталию Беляеву 42 года. Он родился в Набережных Челнах в интеллигентной семье. Мама работала врачом, отец учителем музыки. К вере маленького Виталю приобщила бабушка. Она первый раз привела его в храм и подарила молитвослов и иконы. В семь лет ребенка крестили.
Подростком Виталий ходил в православную молодежную общину. Уже тогда, по его словам, мечтает служить в армии, но когда наступает пора призыва, его не берут из-за деформации четырех позвонков. Он зачисляется в Казанскую духовную семинарию, учится там полтора года и бросает. Как позднее отец Виталий признавался, он увлекался спортом, а «в семинарии не хватало движения».
После идет учиться на юрфак ТИСБИ. Мечтает попасть в батальон оперативного реагирования «Рысь». Перед медкомиссией долго молится, и на этот раз случается чудо. Хирург не замечает его проблем со спиной. Он служит в спецназе МВД, а потом в кремлевском батальоне казанской милиции — охраняет Пушечный двор. Постепенно ощущает большую неудовлетворенность.
— Чувствовал, что не смогу в стране, где не работают законы, защищать людей, что меня, скорее, самого посадят! И наконец, окончательно понял, что могу принести куда больше пользы людям как священнослужитель, — позднее расскажет Беляев в интервью порталу 116.RU.
Всё время работы в органах постоянно ходит в церковь. Из-за этого его сослуживцы называют «попёнком». В конце концов он уходит из органов. Сначала служит алтарником в храме в Одинцове. В 2009 году его рукополагают в священники. Вскоре отец Виталий узнает, что в деревне Куюки ждут священника и даже недавно выстроили деревянную церковь на берегу местной речки. Там он становится настоятелем.
Связи с силовиками батюшка Виталий не рвет. Духовно наставляет сотрудников 26-го отряда спецназа МВД. Вместе с бойцами ездит в горячие точки — в Чечню, затем в Сирию. Последние годы катается с гуманитаркой в зону спецоперации. Некоторое время отец Виталий был помощником начальника танкового училища. Сейчас ведет секцию карате в школе в Куюках.
Батюшка и разрушенные храмы
Прихожане ставят в заслугу отцу Виталию восстановление двух храмов — Никольской церкви в деревне Куюки и храма святителя Гурия Казанского в селе Ташкирмень Лаишевского района.
Восстановление церкви в Куюках растянулось на десятилетие. Храм был построен в 1905 году. Его появление связывают с легендой о чудесном обретении образа Николая Чудотворца. По преданию, в 1897 году местные крестьяне, добывающие на реке бутовый камень, заметили плывущую по волнам щепку. Вытащили ее на берег и увидели, что это половинка иконы-складня с ликом святого. Около нее поставили аналой и стали молиться. Позднее заложили храм. В советские времена он использовался как склад под зерно и овощи. На месте алтаря стояли холодильные камеры. Здание постепенно ветшало.
— Когда отец Виталий сюда приехал, храм был полностью разрушен. Здесь деревья на крыше росли. Крыши не было, забора не было. В полу была огромная яма, заваленная строительным мусором, — вспоминает Анна (имя изменено. — Прим. ред.), близкая знакомая отца Виталия.
Первую литургию в храме отец Виталий совершил внутри армейской палатки на деревянном каркасе и с тепловыми пушками. Восстанавливали храм долго, с помощью пожертвований и активных прихожан. Сейчас основные работы завершены, хотя до сих пор на фасаде храма висят строительные леса.
В селе Ташкирмень Виталий поучаствовал в восстановлении храма святителя Гурия. Эта церковь была заложена в 1895 году. Строилась она на пожертвования в течение двадцати лет. Одним из благотворителей был проповедник и православный святой Иоанн Кронштадтский. В советское время храм был закрыт и постепенно пришел в удручающие состояние.
Восстановили сельский храм в Ташкирмене в 2011 году. За помощь в этом деле отец Виталий получил от архиепископа Анастасия, тогдашнего главы татарстанской епархии, право носить наперсный крест. В православной церкви — это почетный знак отличия.
«Вели себя как бандиты»
После десятилетия службы у отца Виталия начали постепенно отнимать приходы, говорят прихожане. Первым недобрым звоночком был визит ревизоров 17 мая 2022 года. Их появление сразу встревожило верующих. Никаких документов, по их словам, они не показали и не представились, сразу перешли к осмотру церковного хозяйства.
— Вели себя как правоохранительные органы либо бандиты! Искали непонятно что, всё трогали, раскидывали и фотографировали. Постоянно угрожали, говоря, что отправят батюшку в запрет и заберут храм, — следует из коллективного письма местных жителей к митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу. Под ним стоит 135 подписей.
В проверяющих прихожане опознали отца Николая Троицкого, настоятеля храма Ярославских чудотворцев на Арском кладбище, отца Виктора Бельских из Благовещенского собора казанского кремля и отца Алексея Державина из Богоявленского собора. Тогда лишать отца Виталия прихода не стали, но заставили переделывать кое-какие хозяйственные документы.
А вот с храмом святителя Гурия в Ташкирмень всё сложилось гораздо печальнее. Первый раз о намерении церковных властей отобрать этот приход заговорили в 2016 году после скандала со спиленным поклонным крестом. Распятие установили по инициативе отца Виталия на въезде в село. Оно чем-то не понравилось депутату Макаровского сельского поселения Петру Кузнецову. Тот велел его спилить, рассказывали тогда в республиканском следкоме. Не всем жителям такое отношение к символу веры понравилось. Они стали жаловаться. Было возбуждено даже дело по статье «Вандализм». Правда, никого так и не наказали.
На фоне шумихи в митрополии стали поговаривать о возможном отстранении отца Виталия. Батюшке ставили в вину, что он не смог найти язык со светскими властями. Прихожанам тогда удалось отстоять отца Виталия. Правда, не навсегда. Осенью 2022 года у него всё же забрали приход. Предлогом стали его поездки в зону спецоперации без благословения митрополита.
Теперь прихожане опасаются, что у отца Виталия отберут и приход в Куюках. Батюшке уже запретили совершать службы. Как мы писали выше, причиной этого стала попытка поучаствовать на выборах в качестве кандидата в депутаты местного сельсовета. Свою кандидатуру отец Виталий отозвал, в проступке покаялся. Церковное начальство, однако, прощать его не торопится.
— Конечно, это большой стресс, шок для меня лично. Честно говоря, не знаю, что будет дальше. Либо запрет на год, либо запрет на полгода. Либо вернут. Ждем дисциплинарную комиссию. Я надеюсь, но трудно мне в это верится, — комментирует ситуацию 116.RU отец Виталий. — Повод я сам дал, тем что в депутаты меня уговорили податься. Я не знал, что это может послужить такому серьезному запрету. Потому что патриарх Алексей II, он был депутатом, например. А потом было правило, которым запретили это.
«Хотят сами всё контролировать»
Защитники отца Виталия убеждены, что митрополит Кирилл (Наконечный) «точит на него зуб». Так говорит юрист и куюковский активист Юрий Публиков. Он лично ездил к архиерею и просил того простить отца Виталия, позволить ему служить в Никольском храме, собирать гуманитарку и ездить в зону СВО. Архиепископ не пошел на уступки и, по словам Публикова, «отказал в грубой форме».
— Видимо, они против того, чтобы наши солдаты получали помощь. А иначе как? Либо они хотят сами всё в свои руки взять и контролировать, — говорит юрист. — У нас храм такой... Здесь нет прайса [на религиозные услуги]. Нет цен, какие хотят навязать в митрополии. Люди приходят и сколько душе угодно жертвуют. Захотел — два рубля положил в коробку, захотел — сто рублей. Все это хотят изменить.
Здесь добавим, что, по словам Казанской епархии, в церквях нет как таковых «прайсов». Есть «перечень треб, которые совершаются за добровольные пожертвования».
В последние недели отца Виталия резко и грубо критикует волонтерка Анастасия Суставова. Ее Юрий Публиков тоже связывает с митрополитом.
— Митрополит в Екатеринбурге был — и она там. Митрополит в Оренбург поехал и она там появилась. Делайте выводы сами, — говорит Публиков.
«Даже на раненых, сука, зарабатывает»
Анастасии Суставовой 34 года. Она мастер по самбо, мать троих детей и волонтер. Она собирает гуманитарную помощь для российских солдат и катается в зону спецоперации. В ее группе в WhatsApp несколько сотен сторонников.
Попутно Анастасия занимается бизнесом. В 2018 году она зарегистрировала в селе Чернышевка Высокогорского района небольшую фирму «ЛИФТ-ЭКСПЕРТ ГРУПП». За несколько лет работы она уже успела поработать на армию. В 2019 году ее компания поставила лифт за 1,5 млн рублей по заказу «Главного военно-строительного управления
Анастасия знает отца Виталия лично. Летом 2023 года они вместе возили гуманитарку на фронт российским бойцам. Потом отношения у волонтеров резко разладились. Сейчас Анастасия называет деревенского батюшку «страшнейшим преступником» и желает, чтобы «скорее им занялась ФСБ как следует». Говорит, что во время поездки отец Виталий много фотографировал, в том числе военные карты. После этого по российским позициям, которые батюшка посещал, якобы стреляла украинская артиллерия.
— Я у него в келье была. У него там были личные посылки вскрыты, которые жены [бойцов] потом искали. Плюс я стала порядок наводить. Там куча шмоток накидано. Вижу, тепловизоры, рации, бинокли лежат. Для чего? Он для госпиталя неоднократно собирал средства. Ни одной потом [на фронт не привез]. Он даже на раненых, сука, зарабатывает. Это аморально, — возмущается Анастасия в разговоре с корреспондентом 116.RU.
Далее Анастасия обвиняет отца Виталия, что тот якобы зарабатывает огромные средства на гуманитарке, что за счет нее якобы купил много разной собственности.
— У него нет отчетов о потраченных деньгах. Ему скидывают сотнями тысяч. Миллионами. Ни одного отчета нет, что он что-то купил, — говорит Суставова.
Еще одна провокация
Далее Анастасия идет дальше и утверждает, что отец Виталий преследует и избивает недовольных. Однажды даже ударил старика, который начал его изобличать.
В соцсетях действительно гуляет ролик, на котором человек в черной куртке, похожий на Виталия Беляева, бьет в лицо старика с длинными волосами. Тот падает, а напавший швыряет ему паспорт. В это время еще один мужчина в сером худи стоит на стреме. На других видео, сделанных за пару дней до нападения, видно, как человек в рясе ходит по промзоне с людьми в спортивной форме и вероятно кого-то высматривает.
Некоторые местные жители опознают в старике охранника в жилом комплексе «Добрый» в Куюках. Он якобы чем-то прогневал батюшку, тот обиделся, выследил старика и решил наказать. Другие не верят этому и не видят сходства между отцом Виталием и человеком на провокационным видео. Сам священник в разговоре с журналистом 116.RU какую-либо свою связь с человеком на видео отрицает.
«Написала на нас заявление в ФСБ»
Отец Виталий поделился своей версией размолвки с воинственной волонтеркой. По его словам, Анастасия Суставова оказалась женщиной властной. Пыталась вводить свои порядки. В какой-то момент отец Виталий предложил ей вести дела отдельно. Она, вероятно, обиделась и начала мстить. Всё это наложилось на трения отца Виталия с церковным начальством.
— Мы возим более 20 тонн именных посылок из Республики Татарстан ежемесячно. Такую работу никто у нас не делает. Она [Анастасия] захотела сделать так, чтобы люди стали к нам плохо относиться, — говорит отец Виталий.
Священник признает, что определенный процент посылок теряется, но вины волонтеров в этом нет. При огромных потоках помощи проследить за каждой доставляемой вещью сложно. Зато недопонимание встречается. Несколько месяцев назад одна из жен мобилизованных обвинила священника в пропаже посылки с 200 тысячами рублей и тепловизором.
— Она написала на нас заявление в ФСБ. Они проводили свое собственное расследование. Было доказано, что ее посылка была доставлена в полк, где служит ее супруг, и передана замполиту полка. Есть фото- и видеофиксация передачи. Правда, у нас в правилах написано, что мы не передаем деньги и дорогое оборудование. Но тогда мы посылки не досматривали. Сейчас проверяем на наличие наркотиков и алкоголя.
Тайна еще одних провокационных видео
Мы связались с женщиной, о которой говорит отец Виталий. Ее зовут Кристиной, она тоже ездит на фронт в качестве волонтера. Доводы отца Виталия ее не убеждают. По ее словам, у нее пропала посылка стоимостью около 400 тысяч рублей. Затем эту посылку якобы видела Анастасия Суставова в келье священника. Женщины никогда друг друга не видели, но в последнее время часто общаются.
— Он меня мошенницей называет. Что я втираюсь в доверие к волонтерам и скрываюсь потом, когда дают деньги. Хотя я ни копейки от волонтеров не получала, — жалуется Кристина.
Это именно Кристина прислала Анастасии видео, на котором люди в форме, представляясь бойцами СВО, обвиняли отца Виталия в пропаже посылок с гуманитаркой. Также они рассказывали, что после приезда священника якобы украинская артиллерия наносила удары по их позициям.
Анастасия разместила видео у себя в чате. Кристина утверждает, что опровержения военные записали «под давлением начальства», которому якобы «башляет Беляев». Отец Виталий и его защитники считают такие обвинения клеветой.
«Похоже на бизнес-план»
Прихожане отца Виталия отказываются верить недобрым словам в его адрес. Называют его тихим, добрым и светлым человеком. Уверены, что сейчас батюшку целенаправленно травят, даже невзирая на его тяжелую болезнь. В августе из-за приступа бронхиальной астмы отец Виталий попал в реанимацию. Кстати, через некоторое время ему пришлось из больницы сбежать. Как рассказывает сам батюшка, сделал он это, чтобы обвенчать бойца ЧВК «Вагнер», отправляющегося на фронт, с невестой.
— Отец Виталий у нас в храме один. И это единственный храм, в котором нет прайс-листа. Новые прихожане этому удивляются, но это правда. Принимаются только пожертвования. Отец Виталий — это многоуважаемый человек. Мы за него горой и не позволим очернить, — говорит прихожанка Ольга.
Близкие отца Виталия называют Анастасию Суставову «ненормальной». Кроме батюшки на нее жалуются волонтеры из высокогорского отделения государственного фонда «Защитники Отечества». С ними она тоже успела разругаться, заявив, что якобы не всё собираемое ими доходит до фронта.
Государственный фонд «Защитники Отечества» был создан по указу президента Владимира Путина 3 апреля 2023 года. Его основная цель — поддержка участников СВО. Председателем фонда была назначена Анна Цивилева, жена кузбасского губернатора.
Прихожане считают, что Анастасия и ее сторонники ведут спланированную кампанию против батюшки. По их словам, размолвка между ними произошла во время одной из совместных поездок в СВО.
— Она начала конфликтовать на ровном месте. Отец Виталий сказал только, что не хочет выполнять ее приказы, а хочет помогать. Она тут же удалила его из общей группы в соцсетях и начала войну, — рассказывает близкая к семье батюшки прихожанка Анна (имя изменено. — Прим. ред.). — Это, скорее всего, похоже на бизнес-план, который проработан еще с кем-то. Не берусь утверждать, но, скорее всего, с епархией.
Сам же отец Виталий ждет решения епархиальной дисциплинарной комиссии. Что с ним будет дальше — неизвестно.
Позиция епархии
В Казанской епархии редакции 116.RU тоже на вопросы ответили. Без деталей и уточнений. Там говорят, что у отца Виталия забрали приход в селе Ташкирмень потому, что он им не только не занимался, но и долгое время не посещал. В церкви, как уточняют в епархии, служил и второй священник — его настоятелем и сделали.
На вопрос о том, почему батюшку от служения отстранили, ответ тоже оказался краткий: он нарушил церковную дисциплину.
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Что же касается визита ревизоров в мае 2022 года, то здесь в епархии объяснили: комиссия регулярно проводит проверки финансово-хозяйственной деятельности храмов. Это их работа. И якобы во время визита к отцу Виталию, комиссия «выявила множество нарушений».
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