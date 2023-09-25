«Страшнейший преступник». История милиционера, который стал священником, а теперь — изгоем, его обвиняют в пособничестве ВСУ

— Вели себя как правоохранительные органы либо бандиты! Искали непонятно что, всё трогали, раскидывали и фотографировали. Постоянно угрожали, говоря, что отправят батюшку в запрет и заберут храм, — следует из коллективного письма местных жителей к митрополиту Казанскому и Татарстанскому Кириллу. Под ним стоит 135 подписей.

В проверяющих прихожане опознали отца Николая Троицкого, настоятеля храма Ярославских чудотворцев на Арском кладбище, отца Виктора Бельских из Благовещенского собора казанского кремля и отца Алексея Державина из Богоявленского собора. Тогда лишать отца Виталия прихода не стали, но заставили переделывать кое-какие хозяйственные документы.



А вот с храмом святителя Гурия в Ташкирмень всё сложилось гораздо печальнее. Первый раз о намерении церковных властей отобрать этот приход заговорили в 2016 году после скандала со спиленным поклонным крестом. Распятие установили по инициативе отца Виталия на въезде в село. Оно чем-то не понравилось депутату Макаровского сельского поселения Петру Кузнецову. Тот велел его спилить, рассказывали тогда в республиканском следкоме. Не всем жителям такое отношение к символу веры понравилось. Они стали жаловаться. Было возбуждено даже дело по статье «Вандализм». Правда, никого так и не наказали.



На фоне шумихи в митрополии стали поговаривать о возможном отстранении отца Виталия. Батюшке ставили в вину, что он не смог найти язык со светскими властями. Прихожанам тогда удалось отстоять отца Виталия. Правда, не навсегда. Осенью 2022 года у него всё же забрали приход. Предлогом стали его поездки в зону спецоперации без благословения митрополита.

