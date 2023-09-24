Севастополь атаковали ракеты, Лавров прокомментировал украинскую «формулу мира»: новости СВО за 23 сентября

Атака Севастополя

Севастополь вновь атаковали ракеты. В местной бухте приостановили движение.

По информации губернатора региона, часть от сбитой ракеты обнаружили в парке «Учкуевка». Его закрыли, территорию оцепили. Позже, когда осколки убрали, парк заработал.

В связи с ракетными атаками губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе проверяют готовность временных укрытий. Он отметил, что убежища готовили еще год назад.