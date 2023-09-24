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Спецоперация на УкраинеОбзор

Севастополь атаковали ракеты, Лавров прокомментировал украинскую «формулу мира»: новости СВО за 23 сентября

Главные события за последние сутки

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Осколок от ракеты упал в парке

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24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.

Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 23 сентября.

Атака Севастополя

Севастополь вновь атаковали ракеты. В местной бухте приостановили движение.

По информации губернатора региона, часть от сбитой ракеты обнаружили в парке «Учкуевка». Его закрыли, территорию оцепили. Позже, когда осколки убрали, парк заработал.

В связи с ракетными атаками губернатор Севастополя Михаил Развожаев заявил, что в городе проверяют готовность временных укрытий. Он отметил, что убежища готовили еще год назад.

— Укрытия — временные, это не бомбоубежища. Они нужны в основном, чтобы укрыться от осколков ракет и выбитых стекол, — написал он в своем телеграм-канале.

Лавров прокомментировал украинскую «формулу мира»

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Лавров заявил, что «формула мира» Зеленского нереализуема, передает ТАСС.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров выступил на пресс-конференции после заседания Генеральной Ассамблеи ООН.

Главные заявления:

  • «формула мира» Зеленского нереализуема;
  • если Запад говорит, что конфликт на Украине должен решаться на поле боя, значит — на поле боя;
  • генсек ООН на заседании совбеза по Украине сделал ряд не соответствующих действительности заявлений («кража» украинских детей, Буча).

Также Лавров назвал США и европейские страны «империей лжи».

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