Крым атаковали крылатые ракеты: новости СВО за 22 сентября

В Смоленской области введут дисконтную карту для участников СВО



В Смоленской области введут социальную дисконтную карту «Zа добро» для участников СВО и их семей. Карта появится уже 1 октября, написал глава региона Василий Анохин в телеграм-канале.



— Карта «Zа Добро» позволит получать скидки на обучение, медицинские, парикмахерские и другие услуги, товары для дома, продукты питания от партнеров проекта, — написал он.



Анохин также уточнил, что более 60 компаний в Смоленской области уже готовы принять участие в акции.



В этом году Украина направит на военные расходы 54,6 млрд долларов



Власти Украины вылетят 54,6 миллиарда долларов на военные расходы в 2023 году. Об этом заявил украинский премьер-министр Денис Шмыгаль.



— В общей сложности государство направит в этом году на сектор безопасности и обороны почти 2 триллиона гривен, — написал Шмыгаль в телеграм-канале.

