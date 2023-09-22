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«В его бизнес вложились почти 50 человек». За что арестовали экс-жениха Волочковой — подробности дела

Дмитрий Дюран брал деньги на раскрутку своего кондитерского бизнеса и обещал высокие проценты

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Видео: Городские порталы

Бывшего ухажера Анастасии Волочковой и известного кондитера Дмитрия Дюрана задержали в Москве по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

— Дюран предлагал бизнесменам вложить деньги в свой кондитерский бизнес Family Desert. Он обещал вкладчикам высокую доходность — до 180% годовых. В его бизнес вложились порядка 50 человек. Всего Дюран получил около 100 миллионов рублей, но свои обязательства перед вкладчиками не выполнил, — сообщил источник издания.

Что известно о звездном кондитере и его аресте? Смотрите в коротком видео чуть выше.

В отношении Дмитрия Дюрана еще в апреле 2022 года возбудили уголовное дело. Тогда же звездного кондитера объявили в федеральный розыск. При этом бизнесмен не скрывался: выкладывал фото в соцсетях, приходил на светские вечеринки и готовил торты для звезд шоу-бизнеса.

Напомним, что в мае задержали другого бывшего возлюбленного Волочковой: Сергей Кузнецов избил до полусмерти свою жену Анастасию.

АрестАнастасия ВолочковаДмитрий Дюран
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