«В его бизнес вложились почти 50 человек». За что арестовали экс-жениха Волочковой — подробности дела

В отношении Дмитрия Дюрана еще в апреле 2022 года возбудили уголовное дело. Тогда же звездного кондитера объявили в федеральный розыск. При этом бизнесмен не скрывался: выкладывал фото в соцсетях, приходил на светские вечеринки и готовил торты для звезд шоу-бизнеса.

