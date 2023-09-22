«В его бизнес вложились почти 50 человек». За что арестовали экс-жениха Волочковой — подробности дела

Бывшего ухажера Анастасии Волочковой и известного кондитера Дмитрия Дюрана задержали в Москве по делу о мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
— Дюран предлагал бизнесменам вложить деньги в свой кондитерский бизнес Family Desert. Он обещал вкладчикам высокую доходность — до 180% годовых. В его бизнес вложились порядка
Что известно о звездном кондитере и его аресте? Смотрите в коротком видео чуть выше.
В отношении Дмитрия Дюрана еще в апреле
Напомним, что в мае задержали другого бывшего возлюбленного Волочковой: Сергей Кузнецов избил до полусмерти свою жену Анастасию.