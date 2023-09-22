По штабу Черноморского флота в Севастополе нанесен ракетный удар. Об этом сообщил губернатор Севастополя Михаил Развожаев.
— Возле театра Луначарского упал осколок, — написал Развожаев у себя в телегам-канале. — Большая просьба при обнаружении подобных элементов — не подходить и звонить в 112.
По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, «предварительно, удар был нанесен британскими ракетами Storm Shadow».
На месте ракетной атаки в Крыму сейчас поднимается дым.
Развожаев отметил, что на место выехали все оперативные службы, информация о пострадавших уточняется.
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Издание ForPost сообщает, что в центре Севастополя перекрыто движение, работают сотрудники спецслужб.
Губернатор Севастополя предупредил, что возможна еще одна атака, и попросил местных жителей не выезжать в центр города и не выходить из зданий.