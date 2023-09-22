А кувалду припрятали. В Петербурге за могилой Пригожина теперь круглосуточно наблюдает охрана

У администрации про появившуюся на кладбище охрану уже явно кто-то выспрашивал. После ключевых слов мужчина в синей униформе сразу отчеканил координаты:



— Щас вниз пойдете и прямо в будку упретесь.



В этот момент просочившийся с улицы светло-песочный кот запрыгнул к сотруднику администрации на стол, чем нисколько сидящего за ним не смутил.



— Прямо круглые сутки сидят?



— Да кто знает, кто за ними наблюдает-то? У них своя кухня, у нас своя, — сотрудник кладбища невозмутимо сплюнул шкурки от семечек в заранее приготовленный пакетик.

