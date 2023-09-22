Безработным предложили отправиться на мобилизацию: новости СВО за 21 сентября

24 февраля 2022 года по приказу Владимира Путина началась специальная военная операция на территории Украины, спустя почти семь месяцев, 21 сентября, президент подписал указ о начале частичной мобилизации, а 19 октября — о введении военного положения в ЛНР, ДНР, Запорожской и Херсонской областях. 28 октября министр обороны Сергей Шойгу сообщил об окончании частичной мобилизации.
Каждый вечер мы рассказываем вам о главных событиях минувшего дня, связанных со спецоперацией. Сегодня подводим итоги 21 сентября.
Над Россией сбили 23 беспилотника за ночь
Минобороны сообщило о том, что в ночь на 21 сентября украинские беспилотники самолетного типа попытались атаковать объекты в четырех российских регионах. Средства ПВО сбили 19 дронов над Крымом и Черным морем, еще по одному — над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей, заявили в ведомстве. О пострадавших или разрушениях не уточняется.
При этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о двух сбитых дронах, которые, по его словам, пытались атаковать объекты топливной инфраструктуры. По данным телеграм-канала Shot, оба беспилотника упали на территории нефтебазы «Дружба», один из них взорвался. Повреждений резервуаров и пострадавших нет.
Кроме того, по одному беспилотнику этой ночью сбили над Курской и Белгородской областями.
Безработным предложили отправиться на мобилизацию
Член комитета Госдумы по обороне Андрей Гурулёв в эфире «Соловьев LIVE» сказал, что одна из проблем, которая мешает добиться выполнения целей в ходе боевых действий, — это тунеядство.
— Люди вообще нигде не работают, трутнями сидят на бирже труда. Говорят: «Давайте мобилизацию проведем». Да, давайте — вон на бирже труда все стоят, кто безработные — ради бога, вперед, за власть Советов. Кто мешает? — заявил депутат.
Еще одной проблемой Гурулёв назвал «повальное пьянство»:
— Мы потеряли традиции. Чтобы победить на фронте, нам еще внутри победить [нужно]. Каждый должен свою лепту внести, коли победа идет.
После эфира в своем телеграм-канале депутат отметил, что его слова не надо «интерпретировать как вздумается».
— Мы четко говорили о традиционных ценностях, мужестве наших воинов, о том, как наш трудовой фронт в тылу выполняет сложнейшие задачи, — написал Гурулёв. — В предприятиях ОПК люди работают не только по 8 часов, но и более, чтобы фронту дать продукцию, а армия побеждала. Мы говорили про возрождение нашей духовности, ценности, уж точно не говорили про всеобщую мобилизацию или трудовую повинность. Всем советую аккуратно относиться к поступающей информации.
Участникам СВО предложили выделять землю в регионах России
Участникам специальной военной операции, особенно инвалидам, для их социальной реабилитации необходимо выделять гектары земли во многих регионах страны по «дальневосточной схеме». Об этом заявил первый заместитель председателя комитета Госдумы по аграрным вопросам Олег Нилов на пленарном заседании.
— Считаю, что, конечно, кроме медицинской реабилитации, социальная — не менее важный вопрос. Возможна ли социальная реабилитация в многоквартирном многоэтажном доме, на 25-м этаже, в четырех стенах?.. Поэтому предоставление участникам СВО, инвалидам участка земли с домом, садом, прудом — вот тема, которую надо обсуждать, — подчеркнул Нилов, обращаясь к коллегам-депутатам.
Он рассказал, что соответствующая инициатива находится на заключении в правительстве уже очень долгое время.
— Предлагаю, чтобы гектар земли по «дальневосточной схеме» в большинстве регионов России и инвалидам, и участникам СВО предоставлялся вместе с военной ипотекой под один-два процента, — добавил Нилов.
Парламентарий отметил, что участникам СВО оказывают помощь волонтеры и соцработники, но этого недостаточно. В связи с этим он предложил призывать на альтернативную гражданскую службу россиян в возрасте до 38 лет.
— Думаю, в Минобороны РФ это поддержат. Все, кто «отмазался» от призыва в армию, как правило, имеют водительские права, работают, не являются инвалидами. Пусть они помогают стране, ухаживают за военными в госпиталях, работают строителями, водителями и так далее, — констатировал Нилов.
В Эстонии владельцам авто с российскими номерами дадут полгода на перерегистрацию
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Владельцам транспортных средств с российскими номерами в Эстонии дадут шесть месяцев для того, чтобы перерегистрировать их или вывезти из страны. Об этом сообщила газета Postimees со ссылкой на заявление министра внутренних дел прибалтийской республики Лаури Ляэнеметса.
Ранее все государства Евросоюза, которые граничат с Россией, закрыли въезд на территорию автомобилей с российскими номерами. Кроме того, стоит вопрос о конфискации машин с российской регистрацией, которые въехали на территорию стран ЕС до начала действия ограничений.