Безработным предложили отправиться на мобилизацию: новости СВО за 21 сентября

Над Россией сбили 23 беспилотника за ночь

Минобороны сообщило о том, что в ночь на 21 сентября украинские беспилотники самолетного типа попытались атаковать объекты в четырех российских регионах. Средства ПВО сбили 19 дронов над Крымом и Черным морем, еще по одному — над территориями Курской, Белгородской и Орловской областей, заявили в ведомстве. О пострадавших или разрушениях не уточняется.

При этом губернатор Орловской области Андрей Клычков сообщил о двух сбитых дронах, которые, по его словам, пытались атаковать объекты топливной инфраструктуры. По данным телеграм-канала Shot, оба беспилотника упали на территории нефтебазы «Дружба», один из них взорвался. Повреждений резервуаров и пострадавших нет.

