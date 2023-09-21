«Гелик» за 30 миллионов, раритет из Индии и коллекция «жигулей»: на каких машинах ездят депутаты

Самый большой автопарк

Некоторые народные избранники могут похвастаться внушительным автопарком. Например, в гараже у депутата, журналиста и большого специалиста по выживанию Тимофея Баженова девять автомобилей: три «хаммера», три машины «Смарт», два УАЗа (УАЗ-31514 и УАЗ-31519) и внедорожник Suzuki Jimmy.