«Гелик» за 30 миллионов, раритет из Индии и коллекция «жигулей»: на каких машинах ездят депутаты

В начале августа Владимир Путин потребовал пересадить российских чиновников на российские же машины, а уже на этой неделе совет Думы единогласно принял такое решение. Правила начнут действовать в 2024 году. Впрочем, некоторые не стали ждать и уже сменили западные колеса на отечественные — глава Минздрава Михаил Мурашко пересел с BMW на люксовый AURUS Senat. Пока остальные чиновники и депутаты изучают модельный ряд российского автомобилестроения, мы решили прошерстить их налоговые декларации и узнать, на чем они ездят сейчас.
Самый большой автопарк
Некоторые народные избранники могут похвастаться внушительным автопарком. Например, в гараже у депутата, журналиста и большого специалиста по выживанию Тимофея Баженова девять автомобилей: три «хаммера», три машины «Смарт», два УАЗа (УАЗ-31514 и УАЗ-31519) и внедорожник Suzuki Jimmy.
Еще один депутат с солидной коллекцией транспорта — генеральный директор АО «ТЯЖМАШ» Андрей Трифонов. В его гараже значится Land Rover Defender, Mercedes-Benz V 250 d и два российских автомобиля — ВАЗ-2120 и ГАЗ-21P. Депутат также неравнодушен к раритетным мотоциклам: чиновник приобрел немецкий BMW-R35, который не выпускают с
Еще один большой любитель транспорта — владелец компании «АБИ» (занимается мясопереработкой и строительством) Григорий Аникеев. Mercedes-Benz G63AMG (дилеры рекламируют его как «автомобиль для сильных людей, стремящихся побеждать всегда и везде»), культовый Hammer H2 и грузовик «Скания». А еще спортивный мотоцикл KTM 500 EXT, три моторные лодки, два автомобиля медицинской службы и даже вертолет AS 350 В3.
Но этот «скромный» автопарк не идет ни в какое сравнение с автомобильным богатством Вячеслава Фомичева. У бывшего начальника главного управления по производству и обороту алкогольной продукции Московской области в гараже стоят:
- Bentley S2 (автомобиль класса люкс, выпускавшийся британской компанией Bentley Motors с 1959 по 1962 год);
- Volvo XC90 (места для семи человек, панорамная крыша, усовершенствованный воздухоочиститель, исключительно тонкая кожа наппа, которая добавляет еще больше роскоши);
- Mercedes-Benz 190 SL (за восемь лет серийного производства счастливых обладателей этого автомобиля стало
25 881человек; на нем любили промчаться Фрэнк Синатра, Ринго Старр, Грейс Келли, Альфред Хичкок и другие автолюбители, способные выложить круглую сумму за право обладания машиной);
- Mercedes-Benz 500 SEC (легенда восьмидесятых);
- Mercedes-Benz 600 SFC (икона девяностых, органично вписавшаяся в свою эпоху);
- Volkswagen Golf (в свое время стал самой успешной моделью Volkswagen и одним из самых продаваемых автомобилей в мире);
- ГАЗ-21 (та самая «Волга», главный советский автомобиль, любимая машина Юрия Гагарина, Владимира Путина и папы римского Иоанна Павла II, первый автомобиль Владимира Высоцкого);
- ЗИЛ-3207 (редчайший советский микроавтобус «Юность», в котором в свое время перевозили важные делегации; о его лицензированном выпуске с заводом пытался договориться Генри Форд II);
- «Москвич-412» (культовый советский автомобиль, который знали все).
Самые дорогие автомобили
Среди любителей дорогих иномарок много поклонников просторных седанов и кроссоверов от BMW, Lexus, Land Rover, Jaguar. Самыми дорогими оказались «немцы». Например, в автопарке заслуженного работника пищевой индустрии и члена Госдумы по делам национальностей Николая Борцова есть Mercedes-Benz S-Class S450 4MATIC Premium, цена которого — примерно 24 миллиона рублей. За эти деньги дилер обещает безупречный по уровню комфорта салон, инновационные технологии и превосходную систему безопасности. Ну и конечно, роскошный внешний вид.
Кандидат экономических наук из Кабардино-Балкарии Закур Геккиев также предпочитает немецкие автомобили: его Mercedes-Benz GLS 400 d 4MATIC стоит в районе 18–20 миллионов рублей. Внедорожник точно не останется без внимания благодаря «смелому дизайну», а простор внутри поможет ощутить настоящий комфорт во время поездки.
Не обошлось и без «геликов» — специалист по биологии, знатный охотник и кавалер ордена Почета Владислав Резник задекларировал Mercedes-Benz AMG G 63, цены на который могут доходить до 30 миллионов рублей. Дилер обещает, что этот внедорожник «подарит чувство абсолютной свободы». Мощный двигатель, салон с декоративными вставками из дерева и узнаваемый внешний вид — что еще нужно для счастья на дороге?
Самые редкие автомобили
Не все депутаты выбирают себе очевидные автомобили, о которых многие мечтают. Например, потомственный дворянин и бывший «главнокомандующий» Олимпиады (с 2010 по 2018 год был президентом национального Олимпийского комитета) Александр Жуков может похвастаться раритетным индийским автомобилем Hindustan Ambassador, который выпускался с 1957 по 2014 год. Седан копирует британский Oxford и довольно популярен в Индии, однако в России сейчас Hindustan купить невозможно — на известных сайтах по продаже автомобилей предложений мы не нашли.
Депутат Вячеслав Фомичев, которого мы уже упоминали среди владельцев самого большого автопарка, владеет Bentley S2, который выпускался с 1959 по 1962 год. Автомобиль пользовался популярностью у влиятельных людей и знаменитостей: на нем ездила Елизавета II и группа The Beatles. Всего было выпущено 2308 экземпляров S2, и сохранившееся машины передают дух роскоши английского автопрома прошлого века. Люксовый раритет сложно купить, на аукционах его оценивают в 11–12 миллионов рублей.
Еще один автомобиль Вячеслава Фомичева не менее интересен. Это Mercedes-Benz 190 SL. Двухдверный седан, который выпускали с 1955 по 1963 год. Огромное количество знаменитостей ездили на этой модели «Мерседеса»: Альфред Хичкок, Ингрид Бергман, Фрэнк Синатра, Ринго Старр и многие другие. В интернете можно найти предложения о продаже такого автомобиля по цене от 15 до 19 миллионов рублей.
Самые доступные
Впрочем, не все депутаты ездят на дорогих и раритетных автомобилях. Некоторые предпочитают простые и доступные машины. Например, у Аллы Поляковой, в прошлом технолога общепита и сестры генерал-майора и заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаила Бабича, единственный автомобиль — «народный» Ford Focus.
Кандидат экономических наук, прославившийся неоднозначным законом «О категоризации инвесторов», Анатолий Аксаков, если верить декларации, разъезжает только на одном автомобиле — Volkswagen Tiguan. Такой нынче стоит в районе 3 миллионов рублей.
Относительно недорогой автомобиль и у бывшей учительницы математики, почетного работника общего образования РФ, депутата Ирины Белых. Она владеет внедорожником Nissan X-Trail, цена которого колеблется в районе 2–3 миллионов рублей.
Совсем скромный автомобиль у Виталия Ефимова, который занимается транспортом и развитием транспортной инфраструктуры. Именно ему мы обязаны недавним «законом о такси». В целом его Renault Fluence, пусть и подержанный, может позволить себе практически любой таксист — цена вопроса около 1 миллиона рублей.
Отечественные автомобили
Нашлись и те депутаты, которые, судя по декларациям, давно и крепко влюблены в отечественный автопром. Например, коммунист и член комитета Госдумы по транспорту и строительству Ольга Алимова держит в гараже только грузовой автомобиль ГАЗ-2705.
Еще один коммунист, Иван Бабич, заверяет, что у него в имуществе только ВАЗ-21053. Аналогичную «пятерку» вы могли видеть в таких кинолентах, как «Авария — дочь мента», «Выстрел в гробу» и «По прозвищу "Зверь".
У депутата Антона Гетта, попавшего несколько лет назад в скандал из-за дебоша в самолете, если верить декларации, есть только ВАЗ-2101.
У депутата Сергея Неверова, неоднократно попадавшего в скандалы из-за подозрений в коррупции, только два автомобиля, и оба — отечественные: ГАЗ-69 и ВАЗ-21214 «Бронто».
Депутат Олег Смолин, фактически слепой от рождения автор 7 книг, также входит в клуб любителей ВАЗа: единственный его автомобиль — ВАЗ-21063.