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«Гелик» за 30 миллионов, раритет из Индии и коллекция «жигулей»: на каких машинах ездят депутаты

Вот с чего им придется пересаживаться на отечественные автомобили

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Депутаты сидят за рулем самых разных машин: от «ягуаров» до «москвичей»

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В начале августа Владимир Путин потребовал пересадить российских чиновников на российские же машины, а уже на этой неделе совет Думы единогласно принял такое решение. Правила начнут действовать в 2024 году. Впрочем, некоторые не стали ждать и уже сменили западные колеса на отечественные — глава Минздрава Михаил Мурашко пересел с BMW на люксовый AURUS Senat. Пока остальные чиновники и депутаты изучают модельный ряд российского автомобилестроения, мы решили прошерстить их налоговые декларации и узнать, на чем они ездят сейчас.

Самый большой автопарк

Некоторые народные избранники могут похвастаться внушительным автопарком. Например, в гараже у депутата, журналиста и большого специалиста по выживанию Тимофея Баженова девять автомобилей: три «хаммера», три машины «Смарт», два УАЗа (УАЗ-31514 и УАЗ-31519) и внедорожник Suzuki Jimmy.

Еще один депутат с солидной коллекцией транспорта — генеральный директор АО «ТЯЖМАШ» Андрей Трифонов. В его гараже значится Land Rover Defender, Mercedes-Benz V 250 d и два российских автомобиля — ВАЗ-2120 и ГАЗ-21P. Депутат также неравнодушен к раритетным мотоциклам: чиновник приобрел немецкий BMW-R35, который не выпускают с 1950-х годов, а также отечественный «Урал-ИМЗ-8.1041». А еще у него есть гидроцикл YAMAHA.

Мотоцикл BMW-R35 в <nobr class="_">30-е</nobr> годы был очень популярен в Германии как у гражданских, так и у военных

Мотоцикл BMW-R35 в 30-е годы был очень популярен в Германии как у гражданских, так и у военных

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Еще один большой любитель транспорта — владелец компании «АБИ» (занимается мясопереработкой и строительством) Григорий Аникеев. Mercedes-Benz G63AMG (дилеры рекламируют его как «автомобиль для сильных людей, стремящихся побеждать всегда и везде»), культовый Hammer H2 и грузовик «Скания». А еще спортивный мотоцикл KTM 500 EXT, три моторные лодки, два автомобиля медицинской службы и даже вертолет AS 350 В3.

Григорий Аникеев — единственный, кто задекларировал вертолет

Григорий Аникеев — единственный, кто задекларировал вертолет

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Но этот «скромный» автопарк не идет ни в какое сравнение с автомобильным богатством Вячеслава Фомичева. У бывшего начальника главного управления по производству и обороту алкогольной продукции Московской области в гараже стоят:

  • Bentley S2 (автомобиль класса люкс, выпускавшийся британской компанией Bentley Motors с 1959 по 1962 год);
  • Volvo XC90 (места для семи человек, панорамная крыша, усовершенствованный воздухоочиститель, исключительно тонкая кожа наппа, которая добавляет еще больше роскоши);
  • Mercedes-Benz 190 SL (за восемь лет серийного производства счастливых обладателей этого автомобиля стало 25 881 человек; на нем любили промчаться Фрэнк Синатра, Ринго Старр, Грейс Келли, Альфред Хичкок и другие автолюбители, способные выложить круглую сумму за право обладания машиной);
  • Mercedes-Benz 500 SEC (легенда восьмидесятых);
  • Mercedes-Benz 600 SFC (икона девяностых, органично вписавшаяся в свою эпоху);
  • Volkswagen Golf (в свое время стал самой успешной моделью Volkswagen и одним из самых продаваемых автомобилей в мире);
  • ГАЗ-21 (та самая «Волга», главный советский автомобиль, любимая машина Юрия Гагарина, Владимира Путина и папы римского Иоанна Павла II, первый автомобиль Владимира Высоцкого);
  • ЗИЛ-3207 (редчайший советский микроавтобус «Юность», в котором в свое время перевозили важные делегации; о его лицензированном выпуске с заводом пытался договориться Генри Форд II);
  • «Москвич-412» (культовый советский автомобиль, который знали все).

Самые дорогие автомобили

Среди любителей дорогих иномарок много поклонников просторных седанов и кроссоверов от BMW, Lexus, Land Rover, Jaguar. Самыми дорогими оказались «немцы». Например, в автопарке заслуженного работника пищевой индустрии и члена Госдумы по делам национальностей Николая Борцова есть Mercedes-Benz S-Class S450 4MATIC Premium, цена которого — примерно 24 миллиона рублей. За эти деньги дилер обещает безупречный по уровню комфорта салон, инновационные технологии и превосходную систему безопасности. Ну и конечно, роскошный внешний вид.

«Мерседесы» сегодня — дорогое удовольствие

«Мерседесы» сегодня — дорогое удовольствие

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Кандидат экономических наук из Кабардино-Балкарии Закур Геккиев также предпочитает немецкие автомобили: его Mercedes-Benz GLS 400 d 4MATIC стоит в районе 18–20 миллионов рублей. Внедорожник точно не останется без внимания благодаря «смелому дизайну», а простор внутри поможет ощутить настоящий комфорт во время поездки.

С пробегом такую машину можно «урвать» всего за <nobr class="_">17 миллионов</nobr>

С пробегом такую машину можно «урвать» всего за 17 миллионов

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Не обошлось и без «геликов» — специалист по биологии, знатный охотник и кавалер ордена Почета Владислав Резник задекларировал Mercedes-Benz AMG G 63, цены на который могут доходить до 30 миллионов рублей. Дилер обещает, что этот внедорожник «подарит чувство абсолютной свободы». Мощный двигатель, салон с декоративными вставками из дерева и узнаваемый внешний вид — что еще нужно для счастья на дороге?

30 миллионов за машину не каждый сможет себе позволить

30 миллионов за машину не каждый сможет себе позволить

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Самые редкие автомобили

Не все депутаты выбирают себе очевидные автомобили, о которых многие мечтают. Например, потомственный дворянин и бывший «главнокомандующий» Олимпиады (с 2010 по 2018 год был президентом национального Олимпийского комитета) Александр Жуков может похвастаться раритетным индийским автомобилем Hindustan Ambassador, который выпускался с 1957 по 2014 год. Седан копирует британский Oxford и довольно популярен в Индии, однако в России сейчас Hindustan купить невозможно — на известных сайтах по продаже автомобилей предложений мы не нашли.

Остается загадкой, почему выбор депутата пал именно на эту машину

Остается загадкой, почему выбор депутата пал именно на эту машину

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Депутат Вячеслав Фомичев, которого мы уже упоминали среди владельцев самого большого автопарка, владеет Bentley S2, который выпускался с 1959 по 1962 год. Автомобиль пользовался популярностью у влиятельных людей и знаменитостей: на нем ездила Елизавета II и группа The Beatles. Всего было выпущено 2308 экземпляров S2, и сохранившееся машины передают дух роскоши английского автопрома прошлого века. Люксовый раритет сложно купить, на аукционах его оценивают в 11–12 миллионов рублей.

В таком автомобиле можно почувствовать себя Доном Корлеоне

В таком автомобиле можно почувствовать себя Доном Корлеоне

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Еще один автомобиль Вячеслава Фомичева не менее интересен. Это Mercedes-Benz 190 SL. Двухдверный седан, который выпускали с 1955 по 1963 год. Огромное количество знаменитостей ездили на этой модели «Мерседеса»: Альфред Хичкок, Ингрид Бергман, Фрэнк Синатра, Ринго Старр и многие другие. В интернете можно найти предложения о продаже такого автомобиля по цене от 15 до 19 миллионов рублей.

Такой автомобиль хотел бы себе в коллекцию каждый любитель ретро

Такой автомобиль хотел бы себе в коллекцию каждый любитель ретро

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Самые доступные

Впрочем, не все депутаты ездят на дорогих и раритетных автомобилях. Некоторые предпочитают простые и доступные машины. Например, у Аллы Поляковой, в прошлом технолога общепита и сестры генерал-майора и заместителя директора Федеральной службы по военно-техническому сотрудничеству Михаила Бабича, единственный автомобиль — «народный» Ford Focus.

По сравнению с остальными автомобилями в списке, «Фокус» можно смело назвать бюджетным

По сравнению с остальными автомобилями в списке, «Фокус» можно смело назвать бюджетным

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Кандидат экономических наук, прославившийся неоднозначным законом «О категоризации инвесторов», Анатолий Аксаков, если верить декларации, разъезжает только на одном автомобиле — Volkswagen Tiguan. Такой нынче стоит в районе 3 миллионов рублей.

Цена может сильно меняться в зависимости от поколения автомобиля, но депутат этого не указал

Цена может сильно меняться в зависимости от поколения автомобиля, но депутат этого не указал

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Относительно недорогой автомобиль и у бывшей учительницы математики, почетного работника общего образования РФ, депутата Ирины Белых. Она владеет внедорожником Nissan X-Trail, цена которого колеблется в районе 2–3 миллионов рублей.

Цены на автомобиль редко выходят за <nobr class="_">3 миллиона</nobr> рублей

Цены на автомобиль редко выходят за 3 миллиона рублей

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Совсем скромный автомобиль у Виталия Ефимова, который занимается транспортом и развитием транспортной инфраструктуры. Именно ему мы обязаны недавним «законом о такси». В целом его Renault Fluence, пусть и подержанный, может позволить себе практически любой таксист — цена вопроса около 1 миллиона рублей.

Renault Fluence можно купить за очень привлекательную цену

Renault Fluence можно купить за очень привлекательную цену

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Отечественные автомобили

Нашлись и те депутаты, которые, судя по декларациям, давно и крепко влюблены в отечественный автопром. Например, коммунист и член комитета Госдумы по транспорту и строительству Ольга Алимова держит в гараже только грузовой автомобиль ГАЗ-2705.

«Газель» — единственный транспорт, которым владеет депутат

«Газель» — единственный транспорт, которым владеет депутат

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Еще один коммунист, Иван Бабич, заверяет, что у него в имуществе только ВАЗ-21053. Аналогичную «пятерку» вы могли видеть в таких кинолентах, как «Авария — дочь мента», «Выстрел в гробу» и «По прозвищу "Зверь".

«Жигули» часто можно встретить на улицах городов. Оказывается, в них тоже ездят депутаты

«Жигули» часто можно встретить на улицах городов. Оказывается, в них тоже ездят депутаты

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У депутата Антона Гетта, попавшего несколько лет назад в скандал из-за дебоша в самолете, если верить декларации, есть только ВАЗ-2101.

Оказывается, среди депутатов есть сразу несколько любителей «жигулей»

Оказывается, среди депутатов есть сразу несколько любителей «жигулей»

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У депутата Сергея Неверова, неоднократно попадавшего в скандалы из-за подозрений в коррупции, только два автомобиля, и оба — отечественные: ГАЗ-69 и ВАЗ-21214 «Бронто».

Отечественный внедорожник Lada Niva Bronto обойдется вам как минимум в <nobr class="_">1,2 миллиона</nobr> рублей

Отечественный внедорожник Lada Niva Bronto обойдется вам как минимум в 1,2 миллиона рублей

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Депутат Олег Смолин, фактически слепой от рождения автор 7 книг, также входит в клуб любителей ВАЗа: единственный его автомобиль — ВАЗ-21063.

По декларации получается, что многие депутаты и так пользуются только отечественным автопромом

По декларации получается, что многие депутаты и так пользуются только отечественным автопромом

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