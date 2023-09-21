«Велено нам сгинуть с этой развалюхой»: репортаж из аварийного дома, построенного после отмены крепостного права

«Велено нам сгинуть вместе с этой развалюхой»

По статистике Фонда развития территорий, дом под номером 23 — самое старое аварийное жилое здание в Башкирии. Его построили в далеком 1867 году, если судить по записи в Бюро технической инвентаризации. В те времена, когда Уфа бурно развивалась и превращалась из прибрежного града в полноценный мини-мегаполис, мало кто из проектировщиков думал о том, чтобы снарядить здание всем необходимым.

Может показаться, что спустя 156 лет, когда Россия совершила технологический скачок, а строить из кирпича стало дешево и быстро, здание должны были капитально перестроить, обеспечив его всеми современными благами. Нет. За это время дом практически никак не изменился внешне: всё те же доски, которые прогнили со временем и начали преподносить его жильцам сюрпризы в виде завалов горизонта и обвалов, всё то же отсутствие воды, канализации, газа. Электричество, к счастью, в дом провели еще во времена Советского Союза, что в целом не сильно облегчило жизнь горожан.