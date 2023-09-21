Зеленский предложил «план мирного урегулирования» по Украине: новости СВО за 20 сентября

Он также добавил, что все страны могут принять участие в урегулировании конфликта, заявив, что сотрудничество — ключевое слово для Украины в международных отношениях.



Житель Барнаула отравил воду для мобилизованных

В Барнауле местный житель отравил воду, которая предназначалась для мобилизованных. Как утверждают в ФСБ, он снимал весь процесс на видео и отправил его на Украину.



— Вышел на граждан Украины, в общении с которыми стал выражать радикальные взгляды на политический курс России и готовность поддержки украинских вооруженных сил, — заявили в ведомстве.

