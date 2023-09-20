«Я жив и здоров»: Рамзан Кадыров опубликовал видео из больницы

С 3 июля Рамзан Кадыров находится в отпуске. 8 июля на сайте правительства Чечни опубликовали соответствующее распоряжение, по которому обязанности главы республики временно исполняет председатель правительства региона Муслим Хучиев. Сообщений о возвращении Кадырова из отпуска не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что у Кремля нет информации о здоровье Рамзана Кадырова.