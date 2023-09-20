«Я жив и здоров»: Рамзан Кадыров опубликовал видео из больницы

В телеграм-канале главы Чечни Рамзана Кадырова появился пост с видео. В нем рассказывается о состоянии дяди Кадырова — Магомеда, который лежит в московской ЦКБ.
— В ходе моей рабочей командировки в Москву при первой же возможности я посетил ЦКБ, в которой застал его в добром расположении духа. Даже на больничной койке он держится молодцом и не упускает возможности отдавать распоряжения членам нашей большой семьи. Я подбодрил моего дорогого дядю, пожелал ему скорейшего выздоровления и передал слова поддержки от дорогой мамы, — написано в посте.
Кадыров поблагодарил врачей, назвав их «профессионалами с большой буквы», а также прокомментировал слухи, появившиеся вокруг состояния его здоровья.
— Хвала Всевышнему, я жив и здоров и совершенно не понимаю, почему даже в случае моей болезни должна подыматься шумиха? Хотя в этом и есть свой плюс — теперь аудитория знает, какие СМИ и какие персоны откровенно лгут своим читателям, — заявил Кадыров.
В конце прошлой недели в анонимных телеграм-каналах стала появляться информация о том, что глава Чечни Рамзан Кадыров якобы находится в коме. Сообщалось, что у него тяжелая почечная недостаточность. 17 сентября в телеграм-каналах появилась информация о том, что к Центральной клинической больнице Управделами президента в Москве «съезжались машины с чеченскими номерами». В этот же день в телеграм-канале главы Чечни появился пост с видео. На нем Кадыров гуляет по парку в дождливую погоду.
— Очень советую всем, кто в интернете не может отличить правду от лжи, прогуляться на свежем воздухе, привести мысли в порядок. Дождь прекрасно бодрит, — указано в подписи к видео.
С 3 июля Рамзан Кадыров находится в отпуске. 8 июля на сайте правительства Чечни опубликовали соответствующее распоряжение, по которому обязанности главы республики временно исполняет председатель правительства региона Муслим Хучиев. Сообщений о возвращении Кадырова из отпуска не было. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков говорил, что у Кремля нет информации о здоровье Рамзана Кадырова.